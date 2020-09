Poczuj się jak diva! Ewa Farna wybrała swój ulubiony zapach od Avon

Poznajcie nowość z bestsellerowej kolekcji Avon Far Away Rebel & Diva – dla tych, co grają według własnych reguł! Buntowniczka czy diwa? Drapieżna czy delikatna? Z nowym zapachem od Avon każda z nas może uwolni swoją pewność siebie. Perfumy Avon Far Away Rebel & Diva zostały stworzone z myślą o odważnych kobietach, które odrzucają stworzone przez innych kanony. Ambasadorką zapachu jest Ewa Farna – piosenkarka, która w życiu kieruje się własnymi regułami.

Współczesny świat nakłada na kobiety różne role. W codziennym pędzie łatwo zapomnieć, że każda z nas jest inna, ale wszystkie jesteśmy wyjątkowe. Dzięki nowemu zapachowi od Avon możesz zainspirować siebie oraz innych do podążania własną drogą. Far Away Rebel & Diva to kuszące połączenie intensywnych nut różowego pieprzu oraz delikatnej magnolii z zaskakującym akordem karmelowego popcornu. Ta słodko-pieprzna mieszanka została zamknięta w eleganckim flakonie.

Czym kieruję się na co dzień? Szczerością i własnymi regułami! Szkoda naszego czasu na spełnianie cudzych oczekiwań. Gram według swoich zasad i na razie całkiem nieźle to wychodzi (śmiech). Perfumy mają podkreślać osobowość, dlatego dobrze czuję się właśnie w Far Away Rebel & Diva. Ta propozycja świetnie do mnie pasuje, więc jeżeli masz uczucie, że nadajemy na tych samych falach, może też będzie Ci w nich tak dobrze jak mi – dodaje Ewa Farna, gwiazda polskiej i czeskiej sceny muzycznej, a także nowa ambasadorka Avon.

W kolekcji Avon Far Away Rebel & Diva dostępne są: perfumetka, woda perfumowana, a także balsam do ciała.

Zapach Avon Far Away Rebel & Diva 50 ml będzie dostępny w katalogu Avon 13/2020 w cenie od 49,99 zł. Można zamówić go u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl. Kupując produkty Avon, wspierasz biznes naszych Konsultantek.