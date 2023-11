Lato to czas kiedy kobieta chce urzekać pięknem, wyglądać lekko i naturalnie. Najlepszym dopełnieniem każdej stylizacji są zmysłowe perfumy. Nasze odkrycie to zapach Lacoste pour Femme Elixir, który nie tylko ujmuje enigmatycznymi nutami, ale dodaje pewności siebie o każdej porze dnia. Poza tym stylowy flakonik zachwyca elegancją i wyjątkowo kobiecym designem. Nowy zapach Lacoste dedykowany jest kobietom, które obdarzone są naturalnym zmysłem elegancji, lubią czuć się pewnie i jednocześnie być sobą przez cały dzień. To perfumy dla kobiet aktywnych i spontanicznych, które każdego dnia są żądne nowych wyzwań i zarażają innych energią, jednocześnie przyciągając optymistyczną aurą.

Reklama

Trochę historii...

W 2018 roku mistrz perfumiarstwa Olivier Cresp, który ponoć swoje pierwsze perfumy stworzył w wieku 9 lat, postanowił pokazać światu nową wyjątkową wersję Lacoste pour Femme Eau de Parfum, legendarnego zapachu z 2003 roku. To właśnie ten historyczny zapach stał się bardzo szybko symbolem wyrazistości i ekspresji kobiety Lacoste oraz jej precyzyjnie kreowanego i wyjątkowego stylu. W 2019 roku ten sam kreator współtworzył szczególną i wyrafinowaną wersję zapachu z uznaną perfumiarką Nathalie Lorson. Lacoste pour Femme Elixir potęguje kwintesencję kobiecości od lat kreowaną przez francuski dom mody.

Ubierz się w zapach....

Podobnie jak kroje w garderobie Lacoste, nowy zapach jest odważny, niepowtarzalny i bardzo charakterystyczny. Opracowany i skrojony na miarę hedonistycznych i pewnych siebie kobiet. Jest wymarzonym partnerem dla tych z nas, które mają odwagę żyć pełnią życia. Dlatego dobierając stylową garderobę spójną z twoją osobowością, nie możesz zapominać, że najlepszym wykończeniem każdej stylizacji jest biżuteria i oczywiście perfumy....Takie, które będą twoim wsparciem i podkreślą twoje piękno w każdej sytuacji. Wszystkie te warunki spełniają właśnie perfumy marki Lacoste.

materiały prasowe

Tajemnica zapachu Lacoste...

Niepowtarzalny zapach Lacoste pour Femme Elixir to naręcza białych kwiatów o spotęgowanej zmysłowości: brazylijska gardenia, fioletowy heliotrop oraz jaśmin wielkolistny. Kompozycję zwieńczono świeżymi płatkami jaśminu, ziarnami eleganckiego różowego pieprzu oraz nutą aromatycznej mandarynki. To połączenie zmysłowe, bardzo kobiece i oryginalne. W końcowych nutach zapachu pojawia się woń tuberozy oraz drzewny eliksir spleciony z wetiwerem, otulony wonią wanilii. Całość zamknięto w smukłym falkonie o delikatnych kształtach z półprzejrzystą, fioletową poświatą. Zdobi go również słynne logo krokodyla, które podkreśla niepowtarzalny charakter marki Lacoste.

Ambasadorka Lacoste…

Kobieta Lacoste jest zmysłowa, elegancka i charyzmatyczna. Ma pokłady energii i niebanalną osobowość, bywa tajemnicza ale jednocześnie otwarta na świat i ludzi. Taka właśnie jest modelka i piosenkarka Dorcas Coppin nowa ambasadorka marki Lacoste. Na zdjęciu wykonanym przez Olivera Hadlee dostrzegamy jej urok, swobodę i naturalnie wyrafinowaną kobiecość. Ma ten rodzaj pewności siebie, którego tak bardzo pragną kobiety...

materiały prasowe

Reklama