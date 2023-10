Wielu Polaków od dawna niecierpliwie czeka na kontynuację "Rancza", choć każdy mijający rok zdaje się oddalać nas do tego. Co na ten temat uważają Cezary i Katarzyna Żakowie, jedne z czołowych postaci serialu? Nie mają dobrych wieści.

Cezary i Katarzyna Żakowie tracą nadzieję

Wydaje się, że serial "Ranczo" od samego początku zaskarbił sobie ogromną rzeszę fanów, którzy z zapartym tchem śledzili każdy odcinek i perypetie bohaterów. Przerwanie nagrań wywołało ogromne poruszenie, ale na początku widzowie byli wręcz pewni, że lada moment prace na planie znów ruszą. Czas mija jednak nieubłaganie, a póki co do tego nie doszło. To z kolei piętrzy pytania, czy do kontynuacji "Rancza" w ogóle dojdzie. Co na ten temat uważa Cezary Żak, wcielający się w jedną z głównych postaci?

Katarzyna Żak Instagram@katarzynazak.official

Aktor nie ukrywa, że jest raczej sceptycznie nastawiony do wznowienia nagrań. Już śmierć Pawła Królikowskiego, który wcielał się w Kusego, postawiła ogromny znak zapytania nad kontynuacją formatu. Dla Cezarego Żaka odejście również scenarzysty "Rancza" jeszcze bardziej pogrążyło ewentualne plany o kontynuacji.

Powrót do ''Rancza'' uważam za chybiony pomysł. Andrzej Grembowicz, scenarzysta ''Rancza'', już nie żyje i nikt nie jest w stanie go zastąpić. Pisał fenomenalnie. Jestem aktorem, który często coś skreśla w scenariuszach — niekonsekwencje, pojedyncze słowa, niepotrzebne wątki — a u niego nie wykreślałem praktycznie nic. Nie powinniśmy więc do tego serialu wracać, ludzie i tak nas zapamiętają, przejdziemy do historii, bo ''Ranczo'' to Polska w pigułce, ale Polska lat 2005-2015 - mówił w jednym z wywiadów.

Cezary i Katarzyna Żak Instagram@katarzynazak.official

O kwestie możliwego wznowienia serialu pytana jest również żona Cezarego, Katarzyna Żak. Jej zdanie jest jednak podobne i równie zasmucające dla fanów. W rozmowie ze Światem Gwiazd poparła stanowisko męża, choć jednocześnie przyznała, że tylko świetnie napisany scenariusz mógłby ją przekonać do kontynuacji "Rancza".

Scenarzysta nie żyje od wielu lat. Był absolutnie świetny, fenomenalny. Miał wyczucie postaci, tematów, naszych problemów, zależności i relacji, więc… Gdyby pojawiły się świetne scenariusze… Nie mówię nie - wyznała w rozmowie ze Światem Gwiazd

Cezary i Katarzyna Żak Instagram@cezaryzak.official