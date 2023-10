Nie od dziś wiadomo, że wspaniale jest dostać prezent bez okazji. Zwłaszcza od partnera. A jeśli ta okazja jest (i to całkiem oczywista), radość zdaje się być podwójna. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że święto zakochanych to okoliczność uzasadniająca każdy prezent. Ale… są takie upominki, które sprawdzą się lepiej niż inne. Tak, zdecydowanie chodzi o perfumy!

Reklama

Najpiękniejsze perfumy na walentynki

Węch jest tym zmysłem, który fascynuje najbardziej – być może dlatego, że nie do końca wiemy, jak działa. Ale że działa nie mamy wątpliwości. Nawet podświadomie. Poszczególne zapachy kojarzą nam się z wyjątkowymi momentami. Co więcej, zapach jaki wybieramy, oddaje naszą osobowość, czasem nasz nastrój. Wybór odpowiedniego flakonu może być całkiem niezłym preludium walentynkowego wieczoru.

Jaki wybrać ten idealny zapach? Lepszy będzie delikatnie kwiatowy, subtelny i lekki, czy może bardziej zmysłowy? Oto kilka podpowiedzi:

1. KUSZĄCO I PONĘTNIE: CAROLINA HERRERA (212)RED VIP

Mat.prasowe

To nowa, limitowana edycja dobrze znanego zapachu 212, stworzonego w 1997 roku. Tym razem ponadczasowa elegancja i wyrafinowana zuchwałość wzbogacone zostały w nuty bardziej uwodzicielskie.

(212)RED VIP Rosé Eau de Parfum (dla niej) to zapach korzenno-kwiatowy, bardzo zmysłowy i wyrafinowany. Bazą są świeże akcenty drzewne oraz energetyzujący likier malinowy. Serce zapachu to połączenie trzech składników: esencji róży bułgarskiej, tiramisu oraz pikantnych przypraw korzennych. Całości dopełniają zmysłowe paczula i piżmo.

(212)RED VIP Black Eau de Parfum (dla niego) jest równie zmysłowy i kuszący - pikantny imbir podkreśla ciepło egzotycznych przypraw korzennych: olejku papryczki pimento i kardamonu. Do tego składniki nowoczesne – drzewo gwajakowe, piżmo i absynt. Zapachy powstały we współpracy z organizacją (RED) założoną przez Bono i Bobby’ego Shrivera. Jej działalność koncentruje się wokół zbierania środków i budowania świadomości społecznej w walce z AIDS. Każdy zakup (212) RED VIP to jednocześnie cegiełka w walce z chorobą. Ambasadorami (212)RED VIP są między innymi Cameron Dallas, Hailey Bieber i Taylor Hill.

Dostępne wyłącznie w perfumeriach Sephora.

2. ENERGETYZUJĄCO I ZMYSŁOWO: CAROLINA HERRERA GOOD GIRL I BAD BOY

Mat.prasowe

Jest coś dla grzecznych dziewczynek i niegrzecznych chłopców (albo odwrotnie). Kobieca, wyrazista, uwodzicielska, namiętna. Urzekająca i zmysłowa. Tajemnicza. Zawsze jednak silna, pewna siebie i elegancka. Niezapomniana. Taka właśnie jest GOOD GIRL. Zamknięta w niezwykłym flakonie feeria zapachów zachwyca. Słodkawy jaśmin i dość wyrazista tuberoza zapewniają świeżość. Z kolei kakao i bób tonka podkreślają mroczne oblicze GOOD GIRL.

Odpowiedzią na dwoistą kobiecą naturę jest BAD BOY – mężczyzna silny i władczy, mający odwagę łamać zasady i podążać własną drogą. Jednocześnie jednak wrażliwy, empatyczny i bezbronny. Dla niego w niezwykłym flakonie zamknięto aromaty szałwii, zielonej bergamotki i pieprzu, które połączono z wonią bobu tonka, kakao i drzewa ambrowego. W ten sposób powstały perfumy o intensywnych i energetyzujących nutach.

Dostępne w perfumeriach Sephora i Douglas.

3. ZMYSŁOWO I AUTENTYCZNIE: BOTTEGA VENETA ILLUSIONE

Mat.prasowe

Włoskie cytrusy i ciepłe nuty drzewne zamknięte w dwóch zupełnie nowych flakonach. Oba zapachy – zarówno ten w wersji dla niej, jak i dla niego, snują świeżą i czarującą opowieść. Ona, elegancka i kobieca, ubrana w energetyzującą bergamotkę i czarną porzeczkę, które dopełniają kwiaty pomarańczy i roślinna zielona figa. Do tego drzewo oliwne i bób tonka, które to zapachy zebrane w całość uszlachetniają kompozycję.

Jego odpowiedzią jest cytryna i gorzka pomarańcza. Do tego drzewny balsam jodły oraz białe drewno cedru zwieńczone nutą wetiweru i zmysłowego bobu tonka.

Zmysłowość, autentyczność i niezwykła harmonia. Gdzieś pomiędzy elegancją a pierwotnymi instynktami. Pomiędzy jawą a snem…

Dostępne wyłącznie w perfumeriach Sephora.

4. ORIENTALNIE I NOWOCZEŚNIE: PACO RABANNE ONYX

Mat.prasowe

Oprócz zapachów niezwykłym podarunkiem może być również forma, w jakiej zostały zamknięte. Warto zwrócić na to uwagę. Paco Rabanne to niezwykła siła, moc i energia – bestsellerowe zapachy w kolekcjonerskim wydaniu.

Olympea Onyx to wciąż ta sama kompozycja orientalnej mieszanki jaśminu, imbiru i wanilii z akordem drzewa kaszmirowego. Tym razem zamknięta w niezwykłym flakonie. Kamienny laur symbolizujący moc otacza butelkę, z kolei marmur, metal i różowe złoto zamknięcia podkreślają elegancję i nowoczesne piękno całości.

Dla niego zaś puchar zdobywcy, trofeum bohatera. Invictus Onyx to akordy morskie połączone z drzewem gwajakowym i szarą ambrą, zamknięte w niezwykłym, marmurowym flakonie.

Dostępne wyłącznie w perfumeriach Douglas.

5. ROMANTYCZNIE I ŚWIEŻO: TIFFANY & LOVE

Mat.prasowe

Ponadczasowe zapachy, które – jak sama marka podkreśla – „są hołdem dla emocjonalnych związków i wielu sposobów definiowania oraz wyrażania miłości”. Zarówno w wersji dla niej jak i dla niego bazą jest nuta drzewna - niebieska sekwoja. To jednocześnie hołd dla legendarnego odcienia Tiffany Blue.

Tiffany & Love for Her to zapach nowoczesny, kwiatowy. Niebieską sekwoję dopełniają nuty drewna cedrowego, bazylii i grejpfruta. Kobiecy charakter zapachu wybrzmiewa dzięki słodkiemu, kwiatowemu bukietowi neroli – zapachowi otrzymywanemu z kwiatu pomarańczy.

Tiffany & Love for Him to przede wszystkim cytrusy, mandarynka, imbir i kardamon. Do tego jałowiec i cyprys. Kompozycję dopełnia drewno sandałowca oraz wetiwer.

Dostępne wyłącznie w perfumeriach Sephora.

6. TAJEMNICZO I PROWOKACYJNIE: ANTONIO BANDERAS: THE SECRET TEMPTATION

Mat.prasowe

Dwa niezwykłe zapachy opowiadające historię zauroczenia i nieodpartej pokusy. Prowokują do podróży w głąb ukrytego świata zmysłowości i ukrytych pragnień.

The secret temptation dla niej to kompozycja owocowo-cytrusowa. Podkreślają ją zapachy korzenne, irys, róża i jaśmin, aż wreszcie ciepła wanilia i piżmo zwieńczone niezwykle kuszącym drewnem cedrowym. Kobiece i uwodzicielskie…

The secret temptation dla niego to zapach, w którym nuty cytrusowe igrają z ciemnymi przyprawami korzennymi, wzmagając tym samym aurę tajemniczości. Zmysłowości dodaje jaśmin i bazylia, by wreszcie podkreślić pokusę i pożądanie drewnem cedrowym, wanilią i piżmem.

Dostępne w perfumeriach Rossmann.

7. SWOBODNIE I EKSCENTRYCZNIE: GUCCI GUILTY LOVE EDITION

Mat.prasowe

Zapachy zdają się świętować obecne jakiś czas temu na rynku #ForeverGuilty, idą jednak o krok dalej. Stanowią swoistą apoteozę wyzwolenia i swobody. Przeznaczone są dla najbardziej ekscentrycznych kochanków.

Gucci Guilty Love Edition – dla kobiety to kombinacja śmiałych nut kwiatowych i orientalnych dopełnionych świeżością bergamotki, grejpfruta i akordem wodnym. Całości dopełniają cierpkie nuty maliny, fiołek, jaśmin oraz piżmo. Lekkości dodaje olejek paczuli, a mineralna ambra zapewnia wrażenie intensywnego otulenia.

W odpowiedzi przyciągający uwagę i nowoczesny Gucci Guilty Love Edition – dla mężczyzny. Aromatyczny, korzenny paprociowy zapach wzbogacony został w cytrusy oraz tajemnicze gatunki drewna. Świeżości nadają mu owocowe nuty: akord kumkwata, mandarynka i różowy pieprz, z kolei harmonię zapewnia lawenda, geranium i rozmaryn. Wisienką na pachnącym torcie jest wyrazisty wetiwer.

Dostępne w perfumeriach Sephora i Douglas.

Niezależnie od tego, który zapach najbliższy będzie sercu twojemu lub twojej „drugiej połowy”, pamiętaj, że Walentynki to tylko jedna z okazji do obdarowania kogoś niezwykłą zmysłową i uwodzicielską feerią zapachu. Perfumy to bowiem nie tylko afrodyzjaki. Same w sobie są fenomenalną okazją do… świętowania.

Zobacz także

Reklama

Materiał powstał z udziałem marek Gucci, Antonio Banderas, Tiffany&Love, Paco Rabane, Bottego Veneta, Carolina Herrera