W drugiej edycji programu "The Voice" zdecydowano się na spore zmiany jeśli chodzi o skład jurorski. Z show pożegnali się Ania Dąbrowska, Andrzej Piaseczny, Nergal oraz Kayah, a ich miejsce zajęli Patrycja Markowska, Justyna Steczkowska, Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk. W talent-show pojawiło się kilka ciekawych postaci, które do dziś świetnie radzą sobie na muzycznym rynku. Wśród nich znajdują się Natalia Sikora oraz Dorota Osińska. Przypomnijmy: Natalia Sikora zdradza kulisy "The Voice" i zarzuca ustawkę produkcji

Wiele wskazuje na to, że do grona wygranych tej edycji dołączy wkrótce podopieczna Patrycji Markowskiej, Żaneta Lubera. Charyzmatyczna wokalistka dotarła do półfinału programu, przegrywając z Natalią Nykiel. Kilka dni temu do sieci trafił pierwszy singiel zapowiadający album Żanety "Mnie się wciąż pali". Słychać w nim, że rockowe brzmienia nie są obce aspirującej piosenkarce, a sam utwór ma spore szanse stać się przebojem.

Sporym zaskoczeniem jest zmiana wizerunku Żanety - z brunetki stała się blondynką. Nam zmiana bardzo odpowiada, a wam?

Tak Żaneta wyglądała w programie:

Gwiazdy podczas półfinału "The Voice":