Monika Zamachowska, Olga Kalicka, Sandra Staniszewska, Marta Kielczyk, Izabela Zwierzyńska, Anna Matysiak, Monika Goździalska, Dorota Czaja na prezentacji Mercure Fashion Night by Dorota Goldpoint! Wydarzenie choreograficznie przygotował Jarosław Szado, a gospodynią wieczoru była Joanna Racewicz. Na bardzo oryginalne rozwiązanie zdecydowała się sieć AccorHotels, zapraszając swoje klientki i gwiazdy na eleganckie spotkanie z modą do warszawskiego hotelu Mercure Warszawa Grand. Goście mieli okazję po raz kolejny podziwiać kolekcję polskiej projektantki Doroty Goldpoint, którą zaproszono do nietypowego pokazu, połączonego z wykładem must have.

Jest to pierwsze z zaplanowanej serii wydarzeń modowych w sieci hoteli Mercure w Polsce, które planowane są na 2017.

Niewątpliwie oryginalny koncept dla marki Mercure zyskał uznanie uczestników wydarzenia, którzy podczas wieczoru w Mercure Warszawa Grand znaleźli połączenie profesjonalizmu, mody i komfortu, jaki od lat zapewnia swoim gościom sieć hoteli w całej Polsce i na świecie.

