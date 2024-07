Aniela Bogusz, znana szerzej jako Lil Masti, stara się skrupulatnie dzielić z odbiorcami swoim życiem, nie ukrywając przy tym, że i ją spotykają niekiedy trudniejsze momenty. Internauci zdają się w niej to cenić i chętnie wracają po kolejne wzmianki. Tym razem influencerka zwróciła się do nich w dość nieoczywistej sprawie. Nie potrafiła pohamować łez.

Reklama

Zalana łzami Lil Masti zwróciła się do fanów

Odkąd Lil Masti została mamą, jej aktywność w sieci wzrosła nieprawdopodobnie, a prowadzony przez nią profil na Instagramie obecnie opiera się głównie o kontent rodzinny. Nie ma wątpliwości, że rola mamy całkowicie ją pochłonęła i odnajduje się w niej perfekcyjnie. Aniela chętnie pokazuje swoim odbiorcom, jak zajmuje się córeczką i w jaki sposób stara się dbać o jej rozwój.

Lil Masti z mężem i córeczką Instagram@lilmasti

Z łatwością możemy dostrzec, że ogromne wrażenie na internautach robi to, jak Lil Masti wychowuje małą Arię i niecierpliwie wypatrują kolejnych ujęć z dziewczynką. Tym razem influencerka zwróciła się do nich samotnie, a do tego zalewając się łzami! Jak sama wyznała, znalazła chwilę czasu dla samej siebie, którą poświęciła na przeglądanie galerii w telefonie. Gdy trafiła na kadry z córeczką sprzed kilku miesięcy, emocje wzięły górę! Okazało się, że dopiero w momencie zobaczenia archiwalnego nagrania z Arią dotarło do niej, jak ta szybko dorasta!

Obejrzałam teraz filmik z bawialni jakoś z kwietnia i Ariunia tam jeszcze pełzała, a teraz już czworakuje, chodzi przy meblach, ściąga wszystko. I to jest takie wzruszające, po prostu to dziecko kochane w każdym miesiącu jest inne. To jest takie piękne i jednocześnie takie właśnie wzruszające. Boże, jak ona zaraz zacznie latać sama... chodzić, biegać. To będzie kosmos. Jak te dzieci szybko rosną

Warto wspomnieć, że raptem kilka dni temu Lil Masti dumnie informowała, że jej córeczka właśnie skończyła 10 miesięcy!

Już niedługo pierwszy roczek, ale ten czas pędzi, a dama coraz większa - informowała.

Co ciekawe, jakiś czas temu Lil Masti wypowiedziała się również o kolejnym dziecku, przyznając wprost, że zawsze marzyła o dużej rodzinie i niewykluczone, że drugie maleństwo pojawi się na świecie szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Wielkie wydarzenie u Majdanów, właśnie wszystko ogłosili. Chodzi o Henia

Lil Masti zalała się łzami Instagram@lilmasti

Instagram @lilmasti