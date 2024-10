W "Tańcu z gwiazdami" Majka Jeżowska nie ma lekko. Najpierw musiała zmierzyć się z wyjątkowo niskimi notami od jurorów, a następnie poinformowała o wypadku, do którego doszło podczas treningów, a który postawił znak zapytania nad jej kolejnym występem. Mimo wszystko artystka się nie poddaje i w pocie czoła przygotowuje się do niedzielnego odcinka. Teraz na InstaStory Michała Danilczuka pojawiło się zaskakujące nagranie, na którym wokalistka... zalewa się łzami! Jaki miała do tego powód?

Zapłakana Majka Jeżowska zwróciła się do fanów

15. edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze i choć wydawało się, że nic nie pobije jej poprzedniczki, po raz kolejny emocji nie brakuje. Tym razem na parkiecie możemy zobaczyć m.in. Julię Żugaj, Annę Marię Sieklucką, Filipa Bobka czy Majkę Jeżowską. Jak wiadomo, fani już od dawna wypatrywali 64-latki w show, ale ta dopiero teraz zdecydowała się spróbować swoich sił i zawalczyć o Kryształową Kulę.

Od samego początku daje z siebie wszystko, choć nie zawsze spotyka się z pozytywnymi opiniami. Ostatnio Jeżowska i Michał Danilczuk otrzymali zaledwie 20 punktów za swój taniec w stylu country, co odbiło się niemałym echem. Zaraz potem wybuchło ogromne zamieszanie, gdy Majka Jeżowska przekazała smutne wieści i poinformowała o wypadku, do którego doszło podczas treningu.

Widzowie zaczęli martwić się o dalszy udział piosenkarki w "TzG", ale wygląda na to, że ta nie zamierza się poddawać i znów zobaczymy ją w niedzielnym odcinku. Wraz z Danilczukiem doszlifowuje nową choreografię, a w przerwie tancerz opublikował na InstaStory zaskakujące nagranie, na którym widać zapłakaną Majkę Jeżowską! Artystka opowiedziała o wiadomościach, jakie dostaje każdego dnia!

64-latka przytoczyła treść jednej z wiadomości, w której otrzymuje ogromne wsparcie. Choć nie wszyscy jej kibicują, ma też za sobą ogromną rzeszę fanów, którzy trzymają za nią kciuki. W pewnym momencie emocje wzięły górę, a artystka wyznała, że niezwykle ceni sobie ciepłe słowo odbiorców.

Naprawdę jesteśmy wdzięczni. Przepełnia mnie taka wdzięczność, jakiej dawno nie czułam. Wdzięczność i wzruszenie... Ja tak dawno się nie wzruszałam, a teraz codziennie. Bardzo wam dziękujemy

Dalej Majka Jeżowska przyznała, że zupełnie nie spodziewała się takiego wsparcia.

Nie spodziewałam się takiej fali sympatii i miłości w moją stronę. Najbardziej zawsze mnie wzrusza ludzka życzliwość i dobroć taka bezinteresowna

Piosenkarka zdradziła również, że już w najbliższą niedzielę zobaczymy w wykonaniu jej i Michała Danilczuka romantyczny taniec! Czekacie?

