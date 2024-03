Doda zaczęła przygotowania do zbliżających się "Fryderyków". Nieoczekiwanie jednak zwróciła się do fanów w sprawie wysyłki swoich perfum "Luna". Zobaczcie, co się stało!

Doda ma problem z wysyłką swoich perfum!

Już niebawem odbędzie się 30. edycja polskich nagród muzycznych "Fryderyki", na których wystąpi nominowana w 2023 roku Doda. Teraz artystka skupia się na przygotowaniach się do wydarzenia, które zbliża się wielkimi krokami. "Fryderyki" odbędą się 22 marca, a na scenie oprócz Dody wystąpią między innymi: Daria Zawiałow czy Kwiat Jabłoni. Jednak tuż przed ważną uroczystością artystka zwróciła się do fanów z przeprosinami.

Doda w dniu swoich 40. urodzin wypuściła swój zapach o nazwie "Luna". Jednak po wielu komentarzach internautów Doda postanowiła wypuścić również mniejsze pojemności owego zapachu i tym samym 8. marca w niecałe trzy godziny wyprzedał się cały zapas perfumetek. Doda nie spodziewała się najwyraźniej takiego zainteresowania, ponieważ właśnie dodała nowy post na Instagramie i poinformowała fanów o opóźnieniu w wysyłce zamówień:

Już za 10 dni @fryderykfestiwal! ps : przepraszam wszystkich za opóźnienia z dostawą Luny, mieliśmy w ostatnim tygodniu kilka tysięcy wysyłek, każde pakowane w specjalną bibułę z pocztówką i autografem, więc czasami nie wyrabiamy w 2 dni - napisała na swoim Instagramie.

Fani od razu ruszyli do komentowania najnowszego wpisu. Ich wsparcie jest nieocenione, bo swoimi słowami uspokoili Dodę i nie wykazywali żadnych negatywnych emocji związanych z opóźnioną wysyłką perfum:

Czekamy cierpliwie

Spokojnie, rozumiemy, że masz dużo na głowie, luzik - piszą fani.

Warto wspomnieć, że w życiu Dody nastał spokojniejszy czas. Wcześniej przygotowywała trasę koncertową "Aquaria Tour", a przygotowania do niej trwały kilka miesięcy. Gdy tylko koncerty się zakończyły Doda postanowiła wyjechać na egzotyczne wakacje ze swoim partnerem Dariuszem Pachutem, na których wspólnie świętowali urodziny Dody oraz premierę zapachu "Luna". Obecnie artystka przygotowuje się do "Fryderyków" i skupia się na wysyłce wszystkich zamówień jej perfum.

Kupiliście zapach od Dody?

