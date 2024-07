Maciej Zakościelny i Kuba Wesołowski zostali w 2016 roku tatusiami. Syn Maćka urodził się w lipcu, a córka Kuby przyszła na świat w listopadzie. Aktorzy, którzy zaprzyjaźnili się na planie Czasu honoru, spotkali się po raz ostatni na imprezie charytatywnej dla dzieci z domów dziecka organizowanej przez Jakuba Wesołowskiego. Jak wygląda relacja Maćka i Kuby dzisiaj?

Teraz to on nawet telefonów nie odbiera. Jest bardzo zapracowany (...) Mam nadzieję, że on też mnie zrozumie jak ja nie będę odbierał telefonów od niego - zdradził nam Maciek.