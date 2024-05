Po udziale w miłosnym hicie TVP Ania i Jakub chętnie dzielą się swoją codziennością na Instagramie. Para odliczała dni do przyjścia na świat swojego synka, a teraz gdy tulą już go w swoich ramionach, wciąż chętnie dają znać, co u nich słychać — a naprawdę dzieje się sporo. Uczestnik show właśnie pochwalił się kolejną wielką nowiną! Zdjęcie mówi samo za siebie!

Reklama

Ania i Kuba z "Rolnika" w urzędzie stanu cywilnego

Relacja Ani i Kuby po udziale w 10. edycji "Rolnik szuka żony" rozwinęła się błyskawicznie. W świątecznym odcinku para ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a w Wigilię uczestnik show pochwalił się, że jego ukochana przyjęła jego oświadczyny. W środę 15 maja na świat przyszedł ich pierwszy synek, któremu dali na imię Dariusz. Kuba z "Rolnika" przygotował niespodziankę na przywitanie Ani i synka, którą chętnie pochwalił się w na swoim Instagramie. Na przywitanie dumny tata przygotował tego dnia transparent, balony i kwiaty. Uczestnik show naprawdę się postarał!

Na swoim Instagramie Jakub z "Rolnik szuka żony" postanowił udostępnić teczkę z dokumentami z urzędu stanu cywilnego. Dumny tata właśnie odebrał akt urodzenia swojego synka — Dariusza.

I cyk teraz po 800+ — napisał Jakub.

Instagram @jakub_manikowski

Radosną nowinę o narodzinach synka Ani i Kuby ogłosiła produkcja "Rolnik szuka żony", ale dumni rodzice również podzielili się uroczymi kadrami synka. Ania z "Rolnika" pokazała nowe zdjęcie z synkiem, a dumny tata zdradził, że wszyscy czują się dobrze. Nie możemy się już doczekać kolejnych uroczych kadrów Dariusza!

Reklama

Zobacz także: W głowie się nie mieści, co zrobił Jakub z „Rolnik szuka żony”. Wszystko stało się po narodzinach syna

Zobacz także