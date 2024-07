1 z 18

Fani Dody bardzo chcą, aby to właśnie ona reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji. Wokalistka przez ostatnie lata bardziej żartowała z propozycji wyjazdu, niż je rozważała. Wczoraj jednak na antenie radiowej Jedynki padła poważna deklaracja ze strony Rabczewskiej. Piosenkarka przyznała, że dostała propozycję od TVP odnośnie wyjazdu do Wiednia i poważnie zastanawia się nad pozytywnym rozpatrzeniem pomysłu. Przypomnijmy: Doda pojedzie na Eurowizję? Padła poważna deklaracja na antenie radia

Ta krótka deklaracja postawiła na nogi także fanów Eurowizji. Dzisiaj słowa Dody cytują media z całej Europy na łamach serwisów poświęconych konkursowi. Dawno potencjalny udział polskiej gwiazdy w konkursie nie wzbudził takiego zainteresowania na etapie wewnętrznych preselekcji.

Być może przyczyną tego jest fakt, że w trakcie wywiadu Doda przyznała, że jeśli miałaby okazję wybrać się do stolicy Austrii z pewnością wykorzystałby to jak najlepiej potrafi. Co ciekawe, już od jakiegoś czasu krążą spekulacje, że najnowszy singiel wokalistki "Riotka", został napisany właśnie na potrzeby występu w Austrii.

Czy "Riotka" ma szansę wygrać konkurs?

Zagraniczne media o udziale Dody w Eurowizji: