W spokojnej miejscowości Bedlewo, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Poznania, miała miejsce tragedia, która wstrząsnęła całą Polską. Zaniepokojeni sąsiedzi postanowili wezwać policję. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, natychmiast przystąpili do przeszukania posesji. To, co odkryli, przerosło najgorsze obawy.

Nie żyje uczestniczka "Top Model". Nie tylko ona

W kuchni domu znaleziono dwa ciała – należące do byłej uczestniczki polskiej edycji "Top Model" oraz jej męża. Oba ciała były w stanie zaawansowanego rozkładu, co sugeruje, że para nie żyła od kilku dni. Najbardziej szokującym odkryciem były rany postrzałowe, które wskazują na brutalny charakter zdarzenia. Przy ciałach znaleziono broń palną, ale na razie nie potwierdzono, kto jej użył.

Policja poinformowała, że na miejscu nie było żadnych śladów włamania, co może sugerować, że tragedia rozegrała się pomiędzy małżonkami. Jedna z hipotez, którą badają śledczy, to rozszerzone samobójstwo, ale nie wykluczono również możliwości udziału osób trzecich. Jak podała "Gazeta Wyborcza", mąż zmarłej miał być łączony ze światem narkotykowym:

Nie żyją mężczyzna łączony z handlem narkotykami i jego żona, była uczestniczka programu ''Top Model''. Dom był zamknięty od wewnątrz, policja znalazła przy zwłokach rewolwer - podała w niedzielę wieczorem ''Gazeta Wyborcza''.

"Fakt" dotarł w poniedziałek rano do tożsamości ofiar. Jak podaje tabloid, kobieta to Paulina L., która wzięła udział w show aż dwukrotnie. Wystąpiła najpierw w pierwszej, a następnie w siódmej edycji programu. Mężczyzna miał nazywać się Sławomir L. i mieć powiązania z poznańskim środowiskiem przestępczym. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

