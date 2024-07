Treningi do "Celebrity Splash" nie należą do najłatwiejszych. Przekonała się o tym między innymi Aleksandra Ciupa, która nie raz chwaliła się swoimi posiniaczonymi nogami. Ostatnio dość poważny wypadek zaliczył Maciej Dowbor, który zrezygnował z udziału w show. Jego miejsce zajęła inna gwiazda. Zobacz: Dowbor zrezygnował z udziału w Celebrity Splash! Produkcja znalazła zastępstwo

Reklama

Zdarzają się też inne wypadki z tymże nieco śmieszniejsze. We wczorajszym odcinku mała wpadka przydarzyła się również Bilguunowi Ariunbaatarowi. Tuż przed skokiem gwiazdor znalazł się w niekomfortowej sytuacji przez.... wzwód. Sam Bil również był zakłopotany, co można było zauważyć po pozach jakie przybierał na trampolinie. Internauci jak zwykle nie zawiedli i na Facebooku "Celebrity Splash" zaczęli wypominać mu to zdarzenie.

Oglądaliście?

Zobacz: Jest nowy spot "Celebrity Splash". Tym razem nagości jest jeszcze więcej



Zobacz także

Reklama

Rozebrane gwiazdy Celebrity Splash: