Doda w swojej karierze miała już kilku menadżerów. Najgorzej jednak wspomina pracę z Jakubem Majochem. Asystent oskarżał ją o pobicie, a ona o kradzież 160 tysięcy złotych na poczet jej autobiografii, która nigdy nie wyszła. Sprawa wywołała niemałe zamieszanie w mediach. Przypomnijmy: Były menadżer Dody tłumaczy się na wizji

Dziś artystka ma większy dystans do całej sytuacji, chociaż nie ukrywa, że ma przez Majocha kilka problemów. W rozmowie z Show zdradziła zaskakujące kulisy skandalu. Okazuje się, że wydawca chciał od niej pierwszego rozdziały jej autobiografii, o której w ogóle nie miała pojęcia. Majoch uniknął odpowiedzialności, a Doda jest w trakcie procesu. Uważa to za niezły absurd:

Jestem chyba najczęściej występującą współcześnie postacią literacką. Potrafię się z tego śmiać, ale jakby usiąść i się nad tym zastanowić, to jest to dosyć przykre. Jeśli natomiast chodzi o ludzi, z którymi nie mam żadnych emocjonalnych więzi, jest to nagminne. Na przykład mój były niedoszły menadżer podpisał umowę na moją autobiografię za moimi plecami. Wydawnictwo przelało mu 160 tysięcy złotych zaliczki i napisało do mnie za parę miesięcy, żebym oddała pierwszy rozdział. Stwierdziłam, że nic nie wiem o tej sprawie. Odpowiedzieli, że wobec tego mam im oddać zaliczkę. Jej też nigdy na oczy nie widziałam - przyznaje