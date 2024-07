Wizerunek Dody od lat jest bardzo wysoko wyceniony przez reklamodawców. Nic więc dziwnego, że większość firm chciałaby, aby to właśnie ona została ich ambasadorką. Niestety, czasem żeby osiągnąć sprzedażowy sukces zdjęcia gwiazdy są wykorzystywane nielegalnie. Przypomnijmy: Doda w reklamie środków odchudzających. Kontrowersyjne zdjęcia artystki w sieci

Reklama

Reklama środków odchudzających z Doda wywołała spore zainteresowanie. Gwiazda od jakiegoś czasu intensywnie trenuje na siłowni, dlatego też naprawdę może pochwalić się doskonałą figurą. Wykorzystała to pewna marka, które bez jej wiedzy, zamieściła fotomontaże zdjęć artystki ze spreparowanym cytatem, zachęcającym do kupna specyfików na odchudzanie. Oczywiście nie jest to zgodne z prawem, dlatego też jej menadżer przekonuje, że każdy taki wyczyn skończy się sprawą w sądzie:

Skoro jacyś ludzie wykorzystują bezprawnie wizerunek Dody, to mogą być pewni, że odpowiemy procesami sądowymi - mówi Twojemu Imperium Rafał Bogacz

Czyżby na Dodę czekała kolejna rozprawa?

Zobacz: Doda zaproponowała Szulim ugodę w sądzie? Przełom w relacji gwiazd

Zobacz także

Reklama

Doda podczas rozprawy z Agnieszką Szulim: