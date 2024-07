Edyta Górniak o odwoływaniu ślubu dzień przed:

Zorientowałam się, że to były źle ulokowane uczucia dzień przed ślubem. To było smutne dosyć, takie przebudzenie. To się często ponoć zdarza i to nie tylko w filmach, ale zawsze jest już ten moment, że wszyscy są już zaangażowani, są już wydane pieniądze, rozesłane zaproszenia i wtedy człowiek myśli kurde, co ja mam powiedzieć wszystkim, powiedzieć wszystkim prawdę, powiedzieć, że mam wątpliwości? Pomyślałam, że będę się później o tym martwić... Chcę być poczciwa, najpierw myślę o innych, potem o sobie. No, i robię sobie krzywdę.