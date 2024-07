Ponad rok temu na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Kai Śródki i Patryka Mikiciuka. Synek projektantki i dziennikarza motoryzacyjnego TVN Turbo obchodził więc niedawno swoje pierwsze urodziny. Śródka wyprawiła dla Teodora wielką imprezę na której pojawiła się m.in. Ada Fijał ze swoim synkiem Antosiem. Projektantka na Facebooku pochwaliła się wówczas zdjęciami z przyjęcia. Zobacz: Syn Kai Śródki skończył rok! Tak wyglądała jego impreza urodzinowa

Kaja Śródka rzadko pokazuje zdjęcia swojego synka na portalach społecznościowych, jednak na kilku fotografiach możemy dostrzec Teodora, którego jak się okazuje mama bardzo starannie stylizuje. W rozmowie z lifestylenewseria.pl projektantka zdradziła, jak lubi ubierać chłopca.

- Mój styl ubierania Teodora nazywamy stylem małego ekskluzywnego menela, ponieważ uwielbiam mu kupować wszystko za duże . Może on wyglądać jak biedny wycieruch, bo tu ma za duży mankiet, tam jakieś spodnie powłóczy za sobą, nogawki są popodwijane. Lubię taki rodzaj luzu, nie lubię jak się dzieci przebiera np. dziewczynki w białych rajstopkach. Moim zdaniem fajnie jak dzieci są takie luzackie i taki styl uprawiam w kontekście Tosia . Ubrania, które dla niego kupuję mają być fajne, ekologiczne, wykonane z dobrych materiałów i wygodne, żeby syn mógł w nich biegać, przewracać się, żeby nic go nie obcierało. Dlatego też kupuję mu je trochę za duże, żeby miał swobodę swoich wariackich ruchów, a nie był opakowany w jakiś dziwny mundurek .

Projektantka przy okazji zdradziła, że obcięła już włosy małemu Teodorowi. Pierwsze cięcie odbyło się w salonie Roberta Kupisza! Sytuację uwieczniła swoim telefonem Maja Sablewska

- Do Roberta chodzę robić coś z włosami, których jak na razie mam trochę więcej niż Teodor. On przyjechał z tatą do nas w odwiedziny, a potem mieliśmy iść na lunch. Stwierdziliśmy, że możemy się powygłupiać i jakoś go ostrzyc. Maja Sablewska, która była operatorem telefonu, on strzyżony u dziewczyn i tak się zdarzyło, że pierwsze postrzyżyny rzeczywiście były takie bardzo wysublimowane, w świetnym otoczeniu.