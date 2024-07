Na początku ubiegłego tygodnia w jednym z warszawskich kin odbyła się premiera pierwszego koncertowego DVD Dody. Występy z trasy "Fly High Tour" zostały zarejestrowane pod koniec roku we Wrocławiu. Goście, którzy pojawili się na imprezie mogli kupić płytę zanim trafiła ona do sklepów z małym opóźnieniem. Przypomnijmy: Wytwórnia Dody zaliczyła wpadkę w związku z premierą DVD

Z myślą o swoich fanach Doda wrzuciła do sieci trzy występy z trasy, które zostały zarejestrowane i wydane na płycie. Dzięki temu osoby, które nie uczestniczyły w nagraniu lub nie zakupiły jeszcze płyty mają możliwość zobaczyć co przygotowała dla nich Królowa. W filmie widać występy do Fuck It, Dżaga, XXX. Trzeba przyznać, że realizacja materiału, jak i sam koncert, robią duże wrażenie.

Czy to co zobaczyliście zachęciło was do zakupu DVD?

Doda na premierze DVD: