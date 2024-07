1 z 9

Podczas wczorajszego finału "The Voice" poza uczestnikami, wystąpiły również największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jedną z nich była Edyta Górniak, która poza duetem zaśpiewała swój nowy singiel "Your High". Zarówno publiczność jak i jurorzy obecni w studiu nie mogli ukryć swojego podziwu dla diwy polskiej sceny muzycznej. Przypomnijmy: Edyta Górniak zaśpiewała dwa razy podczas finału "The Voice". Który występ lepszy?

Nowa fryzura oraz stylizacje w których pojawiła się Edyta sprawiły, że gwiazda wygląda zdecydowanie młodziej niż to miało miejsce kilka tygodni temu. Górniak zdecydowała się na mało oficjalny strój zakładając dżinsowe spodnie, czarny top i jasną kurtkę. Druga stylizacja była już nieco bardziej subtelna i kobieca, bowiem dżins zastąpiła skóra. Również buty zostały zmienione na bardziej delikatne.

Niezależnie od tego co ma na sobie Edyta, musimy przyznać, że zmiana fryzury była najlepszą z możliwych okazji. Nie dość, że odjęła jej lat to jeszcze sprawiła, że wygląda niezwykle modnie.

Wam też się podoba?

