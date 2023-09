Fani już od pewnego czasu podejrzewali, że ukochana Jakuba Rzeźniczaka może być w ciąży. Paulina Rzeźniczak jednak konsekwentnie milczała, a jej mąż wymijająco odpowiadał na komentarze w sieci. To jednak nie przyszli rodzice jako pierwsi potwierdzili radosną nowinę. Uprzedziły ich byłe partnerki piłkarza: Magdalena Stępień oraz Ewelina Taraszkiewicz. W końcu sportowiec i jego wybranka ujawnili, że spodziewają się dziecka. Teraz pochwalili się uroczym nagraniem i zwrócili się do internautów z podziękowaniami za życzenia. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie dziękują za wsparcie. Mówią o dziecku Po ogłoszeniu radosnej nowiny Paulina Rzeźniczak przyznała, że ostatni okres nie był łatwy . Nic dziwnego. Razem ze swoim mężem Jakubem Rzeźniczakiem chcieli poczekać jeszcze z potwierdzeniem ciąży, jednak byłe partnerki piłkarza wcześniej postanowiły zdradzić ich sekret w mediach społecznościowych. Żona sportowca ostatnio przypomniała, że pierwszym tygodniom ciąży towarzyszy duża niepewność, dlatego wolała wstrzymać się z dzieleniem się tą informacją publicznie. Zobacz także: Jakub Rzeźniczak znowu zostanie ojcem. Z 6-letnią córką "nie udało się zbudować więzi" Teraz jednak Jakub Rzeźniczak i jego ukochana skupiają się przede wszystkim na swoim szczęściu. Para właśnie opublikowała na Instagramie urocze nagranie, na którym możemy zobaczyć ciążowy brzuszek Pauliny Rzeźniczak. Gwiazdy podziękowały fanom za mnóstwo miłych wiadomości. Dziękujemy wam bardzo za każde słowo, jest tego tyle, że nie jesteśmy w stanie odpisywać... — czytamy we wpisie. Chcemy dzielić się naszym szczęściem i cieszymy się, że tak wielu z was nas wspiera — dodali. Zobacz także: Żona Jakuba Rzeźniczka ma już spory ciążowy brzuszek. Jak ona mogła go ukryć? Mamy zdjęcia! W dalszej części...