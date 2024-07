Doda wystąpiła na sylwestrowym koncercie w Białymstoku! Był to kolejny z koncertów artystki w ramach "Riotka Tour". Show jak zwykle było wyśmienite! Choć atmosfera była bardzo gorąca, to nie dało się uciec przed trzaskającym mrozem! Było -19 stopni Celsjusza!

Gwiazda dała plenerowy koncert na Rynku Kościuszki w Białymstoku. O sylwestrowy występ artystki rywalizowały aż cztery inne miasta! Ostatecznie gwiazda zdecydowała się na Białystok, mimo tego, że relacja z tego miasta nie była transmitowana przez żadną z telewizji. Jak podał "Fakt" Doda zarobiła na swoim występie około 90 tysięcy złotych za godzinne show. Nie obyło się jednak bez małych minusów. Minusów temperaturowych! Była to bowiem bardzo zimna, mroźna noc. Doda wystąpiła na scenie w swoich typowych skąpych strojach i nieźle zmarzła. Na swoim Instagramie zamieściła filmik, w którym w uroczy sposób "żali się" na mroźną aurę:

Dzisiejszy mój koncert sylwestrowy to był ice challange. Nie wiem, jak oni to robią na Mont Evereście, ale mi ręce odmarzły. I mało tego - założyłam to tyłem na przód. Mam zmarzniętą twarz i nie mogę mówić - wyznała Doda, pokazując metkę źle założonej bluzki. ;)