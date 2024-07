1 z 10

Edyta Górniak była jedną z najjaśniejszych gwiazd Sylwestra TVN 2015/2016! Diwa wystąpiła na scenie dwukrotnie - także przed północą, a więc to z nią cały krakowski rynek przywitał Nowy Rok. Artystka wykonała dla publiczności kilka swoich przebojów.

Edyta Górniak na Sylwestrze TVN 2015/2016

Najpierw pojawiła się na scenie z wielkimi różowymi skrzydłami w sukience Marlu i butach od Louboutina. Publiczność porwała do tańca "Jestem kobietą", potem przyszedł czas na "Your High", aż w końcu na duet z Glacą - "Nie było". Tuż przed północą diwa pojawiła się w oszałamiającej białej sukni Riny Cossak, butach Celebrity oraz sztucznym futerku Andrzeja Jedynaka i wykonała trzy wzruszające ballady - "To nie ja", cover przeboju "Stop" oraz "Nie proszę o więcej". Warto zaznaczyć, że Edyta jako jedna z nielicznych gwiazd, zaśpiewała na żywo. Choć na zewnątrz były bardzo mroźno, diwa nie chciała zawieść swoich fanów.

Ten Sylwester należał do niej!

Edyta Górniak podczas Sylwestra - wideo

