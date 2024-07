Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" okazał sie kolejnym hitem TVN! Kontrowersyjne show ogląda średnio 1,40 mln osób, dzięki czemu stacja miażdży konkurencję w czasie jego emisji.

Według informacji portalu wirtualnemedia.pl widownia programu wzrasta z każdym kolejnym odcinkiem. Pierwszą odsłonę "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obejrzało średnio 1,30 mln widzów, drugą 1,43 mln, a trzeci odcinek zgromadził przed telewizorami 1,47 mln osób!

Pomysł na pewno budził kontrowersje, zresztą nie tylko u nas. Ale myślę, że jeśli ktoś zaczął oglądać ten program to przekonał się, że nie ma tu żadnej zabawy uczuciami. To jest prawdziwe życie. Prowadzony na serio eksperyment, który skłania do zastanowienia się nad naturą związków dwojga ludzi - przyznaje zastępca dyrektora programowego TVN, Bogdan Czaja.