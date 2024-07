Wtorkowy odcinek Kuby Wojewódzkiego z Agnieszką Szulim i Tomaszem Terlikowskim z pewnością był jednym z najciekawszym w historii show dziennikarza. Dwie skrajnie rożne osoby z odmiennymi poglądami na rzeczywistość - to nie mogło się nie udać. Przypomnijmy: Cóż to był za odcinek! Wojewódzki przepytał Terlikowskiego i Szulim z seksu, masturbacji i gejów

Czy gorąca rozmowa trójki dziennikarzy przełożyła się na wysokie wyniki oglądalność? Jak podają Wirtualne Media, zdecydowanie. Ostatni odcinek Kuby przyciągnął prawie 1,3 mln. widzów przed telewizory, co do tej pory jest najwyższym rezultatem w tym sezonie. Średnia oglądalność talk-show Wojewódzkiego wynosi zaś 1,14 mln. widzów, co daje TVN pozycję lidera w paśmie. W poprzednim sezonie największą popularnością cieszył się odcinek z Luxurią Astaroth, który obejrzało wówczas aż 1,52 mln. osób. Jak widać, kontrowersyjni goście popłacają:

Wielkość bezwzględnej widowni oczywiście się zmienia, tak jak ilość widzów oglądających tzw. tradycyjną telewizję. Program o ponad 12-letnim stażu jakim jest "Kuba Wojewódzki’, radzi sobie z konkurencją nadspodziewanie dobrze. - tak wyniki komentuje producent talk-show Tomasz Dąbrowski

Oglądaliście ostatni odcinek z Szulim i Terlikowskim?

