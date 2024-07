Wtorkowy odcinek show Kuby Wojewódzkiego odbił się szerokim echem. Wizyta Tomasza Terlikowskiego i Agnieszki Szulim zgodnie z zapowiedziami wywołała duże emocje, a rozmowa toczyła się w szybkim tempie. Nie zabrakło oczywiście kontrowersyjnych tematów i wypowiedzi, które dziś cytują wszystkie media. Przypomnijmy: Cóż to był za odcinek! Wojewódzki przepytał Terlikowskiego i Szulim z seksu, masturbacji i gejów

Seks dominował oczywiście w dyskusji, a zdecydowanie dużo więcej na ten temat miała do powiedzenia Agnieszka, która nie ukrywa, że nie ma problemu, aby poruszać tematy tabu. Wspomniała również, że chciałaby poprowadzić program o seksie, bo ma wrażenie, że w naszym kraju wciąż zbyt wiele jest niedomówień czy wręcz niewiedzy w tym obszarze. Jako przykład braku samoświadomości seksualnej przytoczyła fragment serialu "Orange is the new black", który mocno jej zdaniem obrazuje.



Szulim: Zakochałam się w serialu "Orange is the new black" o więźniarkach. I w tym więzieniu dziewczyny odkrywają, bo im któraś powiedziała, że siku nie robi się tą samą dziurką, tylko do tego służy inna. I one są wszystkie w ciężkim szoku, biegają pod prysznic z lusterkami i tamta jedna im tłumaczy, gdzie jest ta druga dziurka, bo one w ogóle nie kumają, że tam jest jakaś inna dziurka Wojewódzki: To ma być część twojego programu? Dobry tytuł "Druga dziurka". Szulim! Tomek jest zakłopotany, jego córki będą to oglądały

Oglądaliście wczoraj Szulim u Wojewódzkiego? Chcielibyście zobaczyć jej program o seksie?

