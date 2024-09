Sytuacja pogodowa nad południową Polską jest bardzo trudna. Coraz więcej miejscowości boryka się z zalaniami i podtopieniami. Również rodzinne miasto Artura Chamskiego, Bystrzyca Kodzka, walczy z powodzią. Aktor opowiedział o dramacie, jaki aktualnie rozgrywa się w jego rodzinnej miejscowości i przyznał, że ma za sobą nieprzespaną noc.

Artur Chamski na swoim InstaStories zamieścił poruszające wpisy. Aktor nie ukrywa, że sytuacja w jego rodzinnym mieście jest dramatyczna. Artysta zaapelował do mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej i okolic, aby bardzo na siebie uważali.

Aktor nie ukrywał, że miniona noc była dla niego trudna. Artur Chamski zaoferował również swoją pomoc znajomym z dotkniętej powodzią Kotliny.

W rozmowie z Plejadą aktor wyznał, że dobytki jego najbliższych co prawda nie są zagrożone, jednak cała sytuacja w regionie wciąż nie przestaje go martwić.

Cała Kotlina Kłodzka jest pełna moich bliskich. Jestem z nimi w stałym kontakcie i mimo że tak naprawdę bezpośrednio mój rodzinny dom, mojej mamy, nie jest zagrożony, to Bystrzyca przeżywa naprawdę bardzo trudne momenty, więc mam za sobą totalnie nieprzespaną noc. Jestem na bieżąco ze wszystkimi

Aktor dodał, że wiele emocji kosztuje go widok znajomych twarzy na ekranie telewizora, które próbują ratować swoje dobytki przed powodzią.

Te wszystkie relacje, które ja mam z pierwszej ręki, po prostu dzwoniąc do bliskich, pokrywają się z tym, co widziałem, oglądając wczoraj telewizję TVN24. To jest najbardziej szokujące, że w tym momencie pokazywane są kadry miejsc, które znam od podszewki, a na ekranie widzę znajome twarze, które właśnie walczą o swoje domy. Masakra

- mówi wprost aktor