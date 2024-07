Sobotni finał Eurowizji 2014 był dla Polaków szczególny - po trzech latach znów mogliśmy oglądać występ naszych reprezentantów. Cleo i jej seksowne tancerki zafundowały Europie efektowne show i były jednym z jaśniejszych punktów imprezy. Europejska publiczność chętnie oddawała smsy na przebój "My Słowianie", ale nasze szanse na walkę o naprawdę wysoką pozycję pogrzebały niskie noty od jurorów. Przypomnijmy: Szok! Polska zajęłaby piąte miejsce, gdyby nie oceny jurorów

59. edycja konkursu wzbudziła więc w naszym kraju mnóstwo emocji, a jak to podekscytowanie i szum medialny przełożył się na oglądalność? Opublikowano właśnie oficjalne wyniki oglądalności i finał Eurowizji zgromadził przed telewizorami aż 4,63 miliona widzów. To wynik lepszy o ponad milion w stosunku do statystyki drugiego półfinału z udziałem Polski, który odbył się w czwartek. Najbardziej ucierpiały na tym nadawane równolegle talent-show. X-Factor oglądało 1,64 miliona widzów, a The Voice 1,52 miliona - programy straciły odpowiednio około 600 i 500 tysięcy widzów w stosunku do ich średniego wyniku. Nadawane już w niedzielę Must Be The Music osiągnęło oglądalność na poziomie 2 milionów widzów.

Oglądaliście finał Eurowizji w sobotni wieczór?

