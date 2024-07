Donatan wprawdzie zrezygnował z uczestnictwa w występie Polski na Eurowizji 2014 na rzecz seksownej tancerki, ale nie pozwolił sobie na to, aby całkowicie stać w cieniu. Sporo szumu wywoływały bowiem jego wypowiedzi dotyczące konkursu i jego najbardziej kontrowersyjnej uczestniczki, Conchity Wurst. Przypomnijmy: Donatan wyśmiewa Kobietę z Brodą. Popisał się jak zawsze

Producent w towarzystwie Cleo i tancerek przyleciał już do Polski, a na lotnisku przywitali ich fani i dziennikarze. Oczywiście najczęściej padały pytania o Conchitę, o której zwycięstwie rozpisują się media na całym świecie. Początkowo mogło się wydawać, że Donatan zmienił nieco ton swoich wypowiedzi po fali krytyki, która spadła na niego ostatnim razem, bo brzmiał nawet dość dyplomatycznie.



Conchita Kiełbasa miała moim zdaniem fajny utwór, taki w klimacie soundtracku z Jamesa Bonda. Mnie się kawałek podoba, natomiast uważam, że było wiele lepszych utworów. Jeżeli Conchita by się ogoliła i wyglądała troszkę jak Kim Kardashian to nie zajęłaby tak wysokiego miejsca, bo bardziej chodziło tutaj o ten image, który na tej Eurowizji jest istotny. Istotny również dla nas, bo my też graliśmy wizerunkiem na scenie, ale po przeciwnej stronie. Jest taki pogląd, że gdyby jedną z dziewczyn ubijających na scenie masło był Donatan to mielibyśmy szanse. Może rzeczywiście by tak było (śmiech) - wyznał w rozmowie z Plotek.pl