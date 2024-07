Elton vs Pnau - Good Morning To The Night

Premiera: 17 lipca 2012

To jeden z najciekawszych projektów muzycznych tego roku! Australijski duet elektroniczny - Pnau podjął się pracy nad zmasterowaniem w nowoczesnym stylu największych przebojów Eltona Johna z lat 70-76. Zaowocowało to albumem „Good Morning To The Night”. Pnau zdobył sławę dzięki swojemu projektowi “Empire Of The Sun”. Elton John zachwycony ich nagraniami zdecydował się na współpracę. Nagrania jego przebojów z lat 1970-76 zostały przearanżowane. Na album składa się 8 nowych utworów, z czego w ich skład wchodzi aż 6 piosenek Eltona, do których dodane zostały nowoczesne aranże, loop’y, sample, a całość zmiksowano z oryginalnym materiałem stworzonym przez Pnau. Efektem tego jest nowatorskie i zaskakujące brzmienie, pozwalające na całkowicie inne spojrzenie i interpretację hitów Eltona Johna.

Album promuje singiel "Sad", który jest oficjalnym hymnem olimpiady w Londynie:



Okładka albumu Elton vs Pnau - Good Morning To The Night

