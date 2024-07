6 z 6

Miejsce 1

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel – miłość i... duże pieniądze

I to się dopiero nazywa umiejętność odcinania kuponów! Z Kryształowej Kuli „Tańca z gwiazdami” Kasia i Marcin wyczarowali sobie nie tylko miłość jak z bajki (wszystko zaczęło się na parkiecie, a skończy w przyszłym roku na ślubnym kobiercu), ale i dwie własne szkoły tańca oraz wymarzony dom, warty podobno 2,5 miliona złotych. Związek Kasi i Marcina trwa już dwa lata i – co dziwne w świecie naszych gwiazd – brakuje w nim skandali. Para jest szczęśliwie zakochana i świata poza sobą nie widzi. Kasia została zaproszona przez Polsat do prowadzenia (wraz z Krzysztofem Ibiszem) programu „Jak oni śpiewają”, a kiedy z wdziękiem wywiązała się z tego zadania, powierzono jej także konferansjerkę festiwalu TOP Trendy. Razem z Marcinem wydała na DVD program instruktażowy „Taniec krok po kroku” oraz książkę „Szkoła tańca” – obie pozycje stały się bestsellerami. Jakby tego było mało, Kasia wzięła także udział w kilku reklamach (m.in. MK Cafe Premium oraz bielizny Samanta) i choć kwestia jej honorarium pozostała tajemnicą, to według „Forbesa” Kasia może żądać za udział w tego typu przedsięwzięciach nawet i 275 tysięcy złotych! Wydawać by się mogło, że Cichopek powinna być w pełni usatysfakcjonowana. Nie do końca. Aktorka narzeka, że jeszcze nikt nie zaproponował jej „poważnej” roli w żadnym filmie. Cóż, widać taniec nie kojarzy się reżyserom z żadnym dramatem.

Ranking opracował Alek Rogoziński