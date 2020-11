Wygrana w "Tańcu z gwiazdami", a teraz własne show? To czas Edyty Zając!

Choć od finału „Tańca z gwiazdami” minęło już trochę czasu, jego zwyciężczyni Edyta Zając (32) wciąż nie może oswoić się z sukcesem. W ostatnim odcinku modelka i Michał Bartkiewicz pokonali Julię Wieniawę i Stefano Terrazzino. Do rąk Edyty trafiła nie tylko Kryształowa Kula, ale także 100 tys. złotych.

– Jeszcze nie do końca do mnie dociera to, co się stało. Emocje dopiero opadają, ale jestem dumna, że mój rozwój w programie został dostrzeżony i doceniony – mówi „Party” Edyta. Cieszy się, że wzięła udział w show. – Taniec dał mi mnóstwo pozytywnej energii. Pozwolił skupić się na dobrych emocjach. Ta piękna przygoda przytrafiła mi się w odpowiednim momencie życia – dodaje modelka.