Anna Dereszowska została twarzą Oriflame! Aktorka jest ambasadorką wyjątkowej kolekcji My Destiny w skład której wchodzą unikalne akcesoria, woda perfumowana My Destiny oraz kosmetyki The ONE Bold Intensity. Anna Dereszowska idealnie oddaje charakter tej kolekcji - ma silną osobowość i jest kobietą pełną pozytywnej energii, pewną siebie i podążającą własną drogą. Jeżeli też taka jesteś, to pokochasz nową linię wyjątkowych kosmetyków i akcesoriów My Destiny!

Odpowiedz na pytania konkursowe:

1. Jaki składnik zapachu Oriflame My Destiny wzmacniania pewność siebie? Przeczytaj uważnie poniższy artykuł :)



2. Napisz nam co sprawia, że jesteś jedyna w swoim rodzaju?

3. Wypełnij formularz umieszczony na końcu artykułu i wyślij zgłoszenie.

4. Przed udziałem w konkursie zapoznaj się z regulaminem.

Do wygrania 25 zestawów Oriflame My Destiny!

5 nagród głównych - woda perfumowana Oriflame My Destiny 50 ml, tusz do rzęs The ONE 5w1 Wonder Lash Bold Intensity, bransoletka My Destiny, kolczyki My Destiny

- woda perfumowana Oriflame My Destiny 50 ml, tusz do rzęs The ONE 5w1 Wonder Lash Bold Intensity, bransoletka My Destiny, kolczyki My Destiny 20 nagród pocieszenia - woda perfumowana Oriflame My Destiny 50 ml, tusz do rzęs The ONE 5w1 Wonder Lash Bold Intensity



Jeżeli jesteś kobietą wyjątkową, pełną pozytywnej energii, pewną siebie i podążającą własną drogą, to z pewnością pokochasz nową, zachwycającą wodę perfumowaną My Destiny. To zapach, który wyraża ducha indywidualności i dodaje pewności siebie. Intesywna, szyprowo-owocowo-kwiatowa kompozycja jest niezwykle kobieca. Jeden z jej składników jest naprawdę niezwykły. To turmalin, półszlachetny kamień, który ma moc dodawania energii, wzmacnia pewność siebie i pomaga wyrażać kreatywną stronę osobowości.

Flakon My Destiny inspirowany jest urodą turmalinu - wzór butelki tworzony jest indywidualnie, za pomocą specjalnej techniki. Dzięki temu każda butelka jest inna, a ozdobny motyw nigdy się nie powtarza! Oddaje to ideę zapachu My Destiny - każda kobieta pachnąca nim jest niepowtarzalna!

Dokładnie tak, jak ambasadorka kolekcji My Destiny Anna Dereszowska! Zobacz, co mówiła na temat swojej nowej roli ambasadorki Oriflame podczas konferencji prasowej.

Wybraliśmy najlepsze zgłoszenia. Wszystkim dziękujemy za udział w naszym konkursie i serdecznie gratulujemy laureatkom!

Nagroda główna:

Monika W., Myślibórz

Anna M., Tarnowskie Góry

Aneta K., Podłęże

Małgorzata D., Bieliny

Monika B., Wrocław

Wyróżnienie:

