Jesteś mistrzynią selfie? Twoi znajomi i chłopak mają dosyć czekania, aż zrobisz sobie idealne zdjęcie? No, cóż, nie jesteś jedyna. Na Instagramie #selfie został użyty aż… 412 milionów razy! To światowy trend, któremu uległy największe gwiazdy, a nawet i politycy. Co zrobić, by twoje selfie były jeszcze lepsze? Odkryj dwie proste zasady i weź udział w naszym konkursie!

Jak zrobić selfie?

Po pierwsze, znajdź miejsce z dobrym oświetleniem. Podejdź możliwie jak najbliżej źródła światła (np. okna lub lampy) i ustaw się tak, by padało na twoją twarz. Ważne jest, żeby eksperymentować – zmieniaj pozycję, rób miny i sama zobaczysz, kiedy wyglądasz najkorzystniej. Po drugie, telefon trzymaj trochę powyżej swojej linii wzroku i nachyl go lekko ukośnie. Dzięki temu prostemu trikowi zawsze będziesz wyglądać jak milion dolarów!

A skoro o telefonie mowa… Na nic się zda najlepsze ustawienie aparatu czy dobre światło, jeśli smartfon będzie mieć kiepski obiektyw. Czasami to, że nie wychodzi zdjęcie, nie jest twoją winą, tylko sprzętu. Właśnie dlatego Viva.pl i marka Huawei postanowiły wesprzeć twój fotograficzny talent i dać ci możliwość wygrania wyjątkowego smartfona Huawei P smart Pro! Posiada potężny aparat fotograficzny opierający się na trzech obiektywach: głównym o rozdzielczości 48MP, ultraszerokokątnym z matrycą 8MP oraz obiektywem przeznaczonym do głębi ostrości o rozdzielczości 2MP. Aparat główny wspierany jest przez sztuczną inteligencję, która umożliwia m.in. stabilizację obrazu w trybie nocnym. Efekt? Doskonała jakość zdjęć, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Huawei P smart Pro został również wyposażony w wysuwany aparat selfie. Robienie pięknych selfiaczków jeszcze nigdy nie było prostsze :) Warto podkreślić, że wszystkie zdjęcia, które znajdują się w tym artykule, zostały zrobione oczywiście smartfonem Huawei P smart Pro!

Co zrobić, żeby wygrać 1 z 2 smartfonów Huawei P smart Pro?

Zasady konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie Viva.pl.

Kliknij w ten link i daj sobie szansę na wyjątkową nagrodę!

Trzymamy kciuki!

Materiał powstał we współpracy z marką Huawei