Anna Dereszowska została twarzą Oriflame! Aktorka jest m.in. ambasadorką wody perfumowanej My Destiny ponieważ idealnie oddaje charakter tego wyjątkowego zapachu! Anna Dereszowska ma silną osobowość i jest kobietą pełną pozytywnej energii, pewną siebie i podążającą własną drogą. Jeżeli też taka jesteś, to pokochasz nową linię wyjątkowych kosmetyków i akcesoriów My Destiny!

Jak pachnie woda perfumowana My Destiny? To zapach, który od razu dodaje pewności siebie! Jego intesywna, szyprowo-owocowo-kwiatowa kompozycja jest niezwykle kobieca. Jeden z jej składników, turmalin to półszlachetny kamień, który ma wyjątkową moc - składa się z kryształów, których energia wzmacnia pewność siebie i pomaga wyrażać kreatywną stronę osobowości. Kobiecie pachnącej My Destiny po prostu nie można się oprzeć!

Flakon My Destiny inspirowany jest urodą turmalinu. Wzór butelki tworzony jest indywidualnie, za pomocą specjalnej techniki. Dzięki temu każda butelka jest inna, a ozdobny motyw nigdy się nie powtarza! Oddaje to ideę zapachu My Destiny - każda kobieta pachnąca nim jest niepowtarzalna! Żaden zapach nie był do tej pory produkowany w ten sposób, nikt dotąd nie stworzył flakonów, z których każdy jest jedynym w swoim rodzaju. Anna Dereszowska wie, że My Destiny to kompozycja dla kobiet, które uwielbiają uczucie pełnej energii pewności siebie!

My Destiny to woda perfumowana, która podkreśli twoją indywidualność i doda Ci odwagi do podążania

własną drogą. Dlatego właśnie Anna Dereszowska została jej twarzą - to aktorka o niebanalnym charakterze, odważna, błyskotliwie inteligentna i pewna swojej wartości. Ale to nie wszystko! Kolekcja My Destiny to, oprócz wody perfumowanej, limitowana edycja akcesoriów oraz kosmetyków kolorowych The ONE Bold Intensity, dzięki którym dopełnisz swój unikalny look. Chcesz być jak Anna Dereszowska? To proste! Skompletuj kolekcję My Destiny i ruszaj na podbój świata!

6 września odbyła się konferencja prasowa Oriflame z udziałem nowej ambasadorki - Anny Dereszowskiej!

Dlaczego Anna Dereszowska została twarzą Oriflame:

Zobacz piękną Annę Dereszowską na konferencji prasowej Oriflame!

Suknia Anny Dereszowskiej była niesamowita! Spójrzcie, co za nogi!

Wyjątkowy flakon wody perfumowanej My Destiny inspirowany turmalinem.

