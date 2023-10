Boże Narodzenie to czas radości, bliskości i świątecznych prezentów! Żeby sprawić przyjemność członkom naszej rodziny i przyjaciołom (a także samym sobie – o tym też nie zapominajcie!) warto postawić na rzecz, która będzie służyła im długie lata. Coś, co będzie cieszyło oko i przywoła najwspanialsze wspomnienia.

Reklama

Z biżuterią Nomination Italy każdy dzień będzie piękniejszy. Naszyjniki, kolczyki i bransoletki marki przypadną do gustu miłośniczkom klasyki z nowoczesnym twistem. Świetnie prezentują się zarówno na co dzień, jak i od święta. Przekonajcie się o tym same!

Dopełnienie świątecznej stylizacji

Kropką nad „i” każdej świątecznej stylizacji będzie bransoletka Composable. Sama decydujesz, jakie wybrać zawieszki: typowo świąteczne, albo bardziej casualowe. Możesz nosić na nadgarstku bałwanka, choinkę, prezent czy Św. Mikołaja albo stworzyć zestaw z serduszkiem z cyrkonami, gwiazdkami, rozweselającymi napisami czy drinkiem z palemką. Możliwości jest wiele, wszystko zależy więc od twojej wyobraźni. Jedno jest pewne – takiej biżuterii nikt się nie oprze!

Mat. prasowe

Pięknie prezentują się również nowe zegarki z kolekcji Time (które są rozwinięciem istniejącej już linii Composable Time Paris). Niezależnie od tego, na jaką wersję kolorystyczną się zdecydujemy (do wyboru jest srebrna i złota), będą przykuwały oko. Tarcze są niezwykle eleganckie i przywołują na myśl iskrzące się w mrozie płatki śniegu. Co ważne, bransoletka Composable Classic daje nam możliwość dowolnej personalizacji. Dzięki temu każda z nich jest wyjątkowa!

Mat. prasowe

Wiadomość od serca

Świetnym pomysłem na prezent są bransoletki Trendsetter New York. Nawiązując do geometrycznych wzorów (które zostały zainspirowane architekturą najsłynniejszych drapaczy chmur w Nowym Jorku) prezentują się naprawdę oryginalnie. Uwagę przykuwają też mieniące się milionem barw (dokładnie tak, jak kolorowe światła wielkiego miasta nocą) cyrkonie Pave. Wszystkie bransoletki powstawały we Włoszech.

Zobacz także

Na jednym z modeli (blaszka z cyrkoniami na około) możemy wygrawerować dowolny tekst. To idealna okazja, by przekazać bliskiej osobie ważną wiadomość. W tym sezonie króluje bransoletka w złotym kolorze, zdobiona piramidami wysadzanymi tęczowymi cyrkoniami. Której z nas, otwierając taki prezent, nie zrobiłoby się cieplej na sercu?

Mat. prasowe

Styl i jakość wykonania

Biżuteria od marki Nomination Italy to prawdziwy „must have” dla wszystkich kobiet, które lubią łączyć klasykę z nowoczesnością. Dla tych z nas, które cenią sobie nie tylko design, ale i jakość wykonania.

Komuś wyjątkowemu możesz podarować coś z kolekcji Affinity. Okrągłe, kobiece łańcuchy podkreślone zostały białymi cyrkoniami. Ten prosty detal sprawia, że całość nabiera charakteru. Biżuteria nie tylko sprawdzi się na wielkie wyjścia, ale wspaniale dopełnia codzienne stylizacje. Nosząc ją, zawsze będziesz wyróżniać się w tłumie!

Mat. prasowe

Prezent dla każdej z nas

Możecie stać się szczęśliwymi posiadaczkami jednej z trzech bransoletek Nomination Italy z kolekcji Trendsetter New York. Pierwsza jest wykonana ze stali szlachetnej, pokryta różowym złotem, zdobiona strzałkami, wysadzanymi białymi cyrkoniami oraz białą masą perłową. Drugą wykonano ze stali szlachetnej, dekorowano ozdobną blaszką ze znakiem nieskończoności oraz napisem You. Trzecia również jest ze stali szlachetnej i zdobiona piramidami, wysadzanymi białymi cyrkoniami.

Mat. prasowe

Co zrobić, żeby zdobyć jedną z nich? Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie, opisując, jak wyobrażacie sobie idealny prezent świąteczny.

Życzymy powodzenia!

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Nomination Italy