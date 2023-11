Czy istnieje sposób na kompleksową pielęgnację, która przywróci ciało do równowagi, będzie skuteczna, a przy tym będzie współgrać z naturą? Nowa oferta drogerii Hebe udowadnia, że tak! Cały sekret tkwi w produktach opartych na naturalnych składnikach: olejach, minerałach, roślinnych ekstraktach i bogactwie ziół. Wraz z rozwojem cywilizacji, zapomnieliśmy, że to właśnie natura ma moc. Czas wrócić do korzeni! Teraz w drogeriach Hebe znajdziesz nie tylko kosmetyki naturalne czy ekologiczne, ale i wegańskie. Każdy z nich powstał z poszanowaniem środowiska. Dzisiaj naturalne kosmetyki to nie tylko moda na ekologie, ale i przebadane, skuteczne formuły, które naprawdę potrafią zdziałać cuda! Przygotowaliśmy dla was nasze top 7 naturalnych kosmetyków, których musicie wypróbować… i będziecie mieć taką okazję, jeśli weźmiecie udział w naszym konkursie!

Kosmetyki do twarzy

Bishojo. Odżywczo-regenerujący krem do twarzy. Inspirowany japońską pielęgnacją krem odżywczy Bishojo będzie doskonały dla każdego rodzaju skóry. Znajdziesz w nim 95% składników pochodzenia naturalnego - organiczny olej z kamelii japońskiej, roślinne cerami z japońskiego owoco yuzu, ekstrakt z orchidei, olej babassu i masło shea. Prebiotyk Teflose, posiadający certyfikat Ecocert, działa niczym teflon - zapobiega przyleganiu patogenów i jednocześnie łagodzi stany zapalne wywołane czynnikami zewnętrznymi. Krem wygładzi twoją skórę, zwiększy jej elastyczność oraz zredukuje zmarszczki. Wzmocni również jej barierę ochronną, utrzymując odpowiedni poziom nawodnienia. Odżywia i regeneruje.

NACOMI GLOW. Rozjaśniająco-złuszczające serum do twarzy. Serum Glow nie uznaje kompromisów – nie tylko widocznie rozświetla skórę, ale i intensywnie ją regeneruje. Kwasy AHA delikatnie złuszczają naskórek i stymulują naturalne procesy jego odbudowy sprawiając, że cera staje się promienna i nawilżona. Zawiera również glikoproteiny z czerwonego żeń-szenia, które są wegańskim odpowiednikiem śluzu ślimaka.

VIANEK. Enzymatyczny żel myjący do twarzy. Kosmetyki tej marki to kwintesencja natury, a my zakochaliśmy się w żelu, przeznaczony do oczyszczania cery naczynkowej, zaczerwienionej, wrażliwej. Bromelaina, proteolityczny enzym z ananasa, delikatnie złuszcza martwy naskórek i wygładza. Ekstrakt z owoców czarnej porzeczki jest źródłem witaminy C, dzięki której skóra jest odporniejsza na działanie czynników zewnętrznych. Żel skutecznie myje i nie narusza jej naturalnej bariery lipidowej, a olejek rumiankowy przynosi ukojenie.

Marilou Bio. Krem na dzień z olejem arganowym. Krem na dzień z olejem arganowym Marilou Bio zdobył we Francji nagrodę "Najlepszego organicznego produktu 2019 roku". Za co pokochały go Francuzki? Za delikatną, jedwabistą i łatwo wchłaniająca się konsystencję oraz subtelnie waniliowy zapach. Odżywia i regeneruje skórę dzięki połączeniu olejku arganowego bio z olejem jojoba bio oraz masłem Shea. Olej arganowy bogaty w kwasy tłuszczowe i witaminę E redukuje zmarszczki oraz poprawia elastyczność i napięcie skóry. Olej jojoba nadaje jej promienny blask!

Kosmetyki do ciała i włosów

ONLY BIO. Wegański szampon do włosów suchych i zniszczonych. Znajdziesz w nim aż 99% składników pochodzenia naturalnego! Dlaczego jest tak skuteczny? Ponieważ micele pochłaniają zanieczyszczenia. Skutecznie oczyszczają włosy i skórę głowy, jednocześnie nie niszcząc naturalnej warstwy ochronnej. Biorafinowana surfaktyna z rzepaku myje, wytwarza pianę i działa antyseptycznie. Natomiast ekstrakt z aloesu nawilża, odżywia, zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Produkt posiada certyfikat jakości potwierdzony przez niezależne organizacje Ecocert i Vegan Society.

ORIENTANA. Kokosowa terapia do włosów osłabionych i pozbawionych blasku. Kokosowa terapia do włosów marki Orientana została stworzona na bazie oleju kokosowego, wzmocnionego miodlą indyjską (Neem) i wąkrotką azjatycką. Jest w 100% zrobiona ze składników pochodzenia naturalnego - zawiera jedynie ekstrakty z roślin indyjskich. Polecana przy zniszczonych oraz przesuszonych włosach - zamyka łuski i zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Nawilża włosy i je wzmacnia. Bardzo dobrze się sprawdzi również przy zabiegu olejowania włosów.

Tuva Siberica Mongolian Tea. Pobudzający żel pod prysznic. TUVA to niedostępny, krystalicznie czysty obszar, biegnący wzdłuż granic Mongolii i Chin. Wypełniony jest setką jezior o słonych wodach i błotach znanych ze swych leczniczych właściwości. TUVA to natura w najczystszej postaci, dlatego formuła produktu zawiera 96,2% składników naturalnych. Pobudzający żel pod prysznic idealnie oczyszcza i nawilża skórę. Natomiast mongolska herbata, bogata w kwas askorbinowy i kofeinę, odżywia i dodaje energii na cały dzień! Za wygładzenie skóry odpowiedzialny jest dziki cytryniec chiński bogaty w witaminy, kwasy organiczne i minerały.

