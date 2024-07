Od jakiegoś czasu Miley Cyrus chwali się swoim bardzo płaskim brzuchem. Artystka waży już ponoć 48 kilogramów i zamierza się wciąż odchudzać.

Miley Cyrus jest gwiazdą popularnego serialu dla dzieci „Hannah Montana” i od lat kreowała, a przynajmniej próbowała kreować wizerunek odpowiedni dla swoich małych odbiorców. Możliwe, że chce go teraz zmienić.

Gwiazdka nigdy nie miała problemów z nadwagą, a jej figura była wręcz idealna, skąd więc pomysł na odchudzanie? Amerykańskie media spekulują co do choroby Cyrus, my jednak myślimy, że chudnie z własnej i nieprzymuszonej woli. Czy opamięta się w odpowiednim momencie zobaczymy zapewne niedługo. A już myśleliśmy, że wzór wychudzonej modelki odszedł w zapomnienie…

jm