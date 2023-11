Kilka tygodni temu wyszło na jaw, że Miley Cyrus i Liam Hemsworth rozstali się po 7 miesiącach małżeństwa. Para była w związku od 10 lat, jednak jej relacja była bardzo burzliwa - Liam i Miley nieustannie rozstawali się i do siebie wracali. Wydawało się, że ślub raz na zawsze przypieczętuje decyzję artystów, jednak nic bardziej mylnego! Niedawno okazało się bowiem, że para rozstała się, a Miley błyskawicznie znalazła pocieszenie w ramionach blogerki Kaitlynn Carter. Teraz wyszło na jaw, że... nie na długo!

Miley Cyrus już rozstała się z dziewczyną

Gdy świat obiegła informacja o rozstaniu Miley i Liama, nie trzeba było długo czekać, żeby w sieci pojawiły się zdjęcia wokalistki w objęciach innej kobiety. Okazało się, że to blogerka Kaitlynn Carter. Dziewczyny nie kryły się ze swoim uczuciem i spędzały razem mnóstwo czasu. Obie wtedy były w separacji, więc potrafiły się doskonale zrozumieć i pocieszyć. Niestety, był to tylko chwilowy romans, o czym informuje "The Sun", który trwał zaledwie 6 tygodni.

Były dla siebie oparciem w momencie, gdy okazało się, że obie są w separacji. Obecnie nie są już razem - donosi "The Sun" - Zerwały, ale nadal są przyjaciółkami.

Nie wiadomo, czy wobec tego Miley będzie próbowała wrócić do Liama. Co ciekawe, ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby Liam zaczął spotykać się z... Katie Holmes! Para nie potwierdziła tych doniesień.

Miley i Kaitlynn nie kryły się ze swoim uczuciem

East News

Te zdjęcia obiegły świat tuż po rozstaniu Miley i Liama

Instagram

Romans dziewczyn był gorący, ale krótki!

Instagram