Życie uczuciowe Miley Cyrus jest bardzo burzliwe. Wokalistka przez lata była związana z Liamem Hemsworthem, z którym nieustannie rozstawała się, by za chwilę znów do niego wrócić. W minionym roku para niespodziewanie wzięła ślub i wydawało się, że już teraz stworzy trwałą relację. Nic bardziej mylnego! Zaledwie 7 miesięcy po ceremonii wyszło na jaw, że Miley i Liam są w separacji, a następnie świat obiegły zdjęcia wokalistki w objęciach Kaitlynn Carter. I ta relacja niestety nie przetrwała próby czasu, ale Miley znów nie była samotna przez długi czas. Teraz ma nowego partnera!

Miley Cyrus ma nowego partnera

Podczas gdy Liam Hemsworth nie widzi już swojej przyszłości u boku Miley i złożył pozew rozwodowy, Cyrus ani trochę się tym nie przejmuje i układa sobie życie na nowo. Okazuje się bowiem, że obecnie spotyka się z Codym Simposonem, muzykiem. Ostatnio przyłapano parę na randce w kafejce w Los Angeles, podczas której nie szczędzili sobie czułości.

Teraz Miley zdecydowała się odnieść do medialnych publikacji, pokazała screeny zdjęć z randki i na swoim Instagramie napisała długi post, w którym podkreśliła, że wszyscy oczekiwali od niej spędzenia całego życia z Liamem, a to że go pokochała, nie oznacza, że zawsze z nim będzie. Miley nie podoba się fakt, że obecnie jest oceniana z powodu swoich randek.

Jestem dorosłą osobą i podejmuję własne decyzje, znając prawdę/szczegóły/rzeczywistość. Ludzie "wiedzą" tylko tyle, ile zobaczą w internecie. Ja się tylko staram przeżyć w męskim świecie. Jeśli nasz prezydent może mówić, że będzie "chwytał kobiety za krocza", to ja chyba mogę kogoś pocałować? - napisała Miley.

Wokalistka podkreśliła również, że nie ma zamiaru randkować w domu i prosi swoich fanów, by nie utrudniali jej teraz spotkań z innymi mężczyznami.

To całe 'randkowanie' to dla mnie nowość (...) Byłam w zaangażowanych związkach jako nastolatka i 20-kilkulatka, za wyjątkiem kilku rozstań. Tylko mnie ku...wa nie żałujcie, nie proszę o to. Mam świetne życie i nie wymienię go na 'prywatność', ale nie sprawiajcie, że to jest dziwne! Zawsze staram się żartować z siebie i z tego, jak media mnie przedstawiają. Przyzwyczajcie się, że będę randkować! - napisała Miley.

Myślicie, że Miley ułoży sobie życie z Codym?

Miley i Liam byli ze sobą przez kilka lat

