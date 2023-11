Kilka dni temu wyszło na jaw, że Miley Cyrus i Liam Hemsworth zakończyli swoje małżeństwo, które trwało zaledwie 8 miesięcy. Para pobrała się w grudniu 2018 roku po 8 latach burzliwego związku. Nikt nie podejrzewał, że Miley i Liam zdecydują się na ślub, bo nie jest żadną tajemnicą, że nieustannie rozstawali się i wracali do siebie. W końcu jednak para stanęła na ślubnych kobiercu, ale jak widać, niewiele to pomogło w utrzymaniu trwałego związku.

Teraz na jaw wychodzą nowe fakty, dotyczące ostatnich tygodni z życia pary i samego jej rozstania. Okazuje się, że Miley próbowała ratować swoje małżeństwo! Zobaczcie poniżej, co zrobiła.

Miley Cyrus chciała ratować związek z Liamem

Nie jest już żadną tajemnicą, że gdy świat usłyszał o rozstaniu Miley Cyrus i Liama Hemswortha, to jednocześnie na jaw wyszło, że Miley już pociesza się w objęciach... innej kobiety! Do sieci trafiły zdjęcia wokalistki i Kaitlynn Carter, które całują się na jachcie. Stało się więc jasne, że to Miley rzuciła Liama właśnie dla niej. Potwierdzają to również słowa samego Liama, które pojawiły się na jego Instagramie.

Witajcie wszyscy. Mam tylko krótką informację, że ja i Miley ostatnio się rozstaliśmy i życzę jej zdrowia i szczęścia. To prywatna sprawa nie wydawałem, i nie wydam żadnych komentarzy żadnym dziennikarzom czy mediom. Wszystkie cytaty przypisywane mi są fałszywe - napisał Liam.

Co jednak ciekawe, według najnowszych doniesień, Miley mimo wszystko próbowała jeszcze ratować swój związek. Okazuje się bowiem, że chciała iść na terapię małżeńską.

Miley naprawdę walczyła o to, by to zadziałało. Chciała iść na terapię. Zależy jej na tym, by być zdrową i skupioną - powiedział znajomy gwiazdy.

Nie wiadomo, jednak dlaczego Miley i Liam nie poszli jednak na terapię. Myślicie, że to Hemsworth nie chciał? A może Miley jednak uznała, że to nie ma sensu?

Miley i Liam rozstali się po 8 miesiącach małżeństwa

East News

Miley Cyrus została przyłapana na czułościach z Kaitlynn Carter

Instagram

Miley nie rozpacza po rozstaniu z Liamem

Instagram