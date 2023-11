Miley Cyrus i Liam Hemsworth od lat tworzyli burzliwy związek. Para często rozstawała się i wracała do siebie, aż w końcu 23 grudnia 2018 roku zdecydowała się wziąć ślub. Miley Cyrus zdecydowała, że ceremonia będzie utrzymana w tajemnicy, więc gdy jej ślub wyszedł na jaw, fani nie kryli zaskoczenia. Wydawało się, że Miley i Liam w końcu ułożą sobie życie, skoro zdecydowali się na tak poważny krok, ale nic bardziej mylnego. Małżeństwo pary właśnie dobiegło końca!

Miley Cyrus rozwodzi się z mężem

Pierwsze informacje o kryzysie w związku Miley i Liama pojawiły się zaledwie kilkanaście godzin temu. Zauważono bowiem, że artystka nie nosi obrączki. Potem wszystko potoczyło się lawinowo i do mediów trafiło oświadczenie pary.

Liam i Miley zdecydowali się na separację. Ewoluując oraz zmieniając się jako partnerzy i jednostki, postanowili, że tak będzie najlepiej, gdy oboje koncentrują się na sobie i karierze. Nadal pozostają oddanymi rodzicami dla wszystkich swoich zwierząt. Prosimy o uszanowanie ich prywatności w trakcie tego procesu - napisali Liam i Miley w oświadczeniu.

Wszystko jednak wskazuje na to, że to nie był jedyny powód rozstania pary. Już jakiś czas temu Miley wyjawiła, że jej związek z Liamem jest dość nietypowy, a ona cały czas czuje pociąg do kobiet. I co ciekawe, prawdopodobnie to właśnie inna kobieta jest prawdziwym powodem rozpadu małżeństwa gwiazdy. Miley Cyrus została bowiem przyłapana na gorących pocałunkach z Kaitlynn Carter zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu separacji z Liamem. Zobaczcie:

Miley Cyrus nie jest już z Liamem Hemsworthem

Miley została przyłapana na czułościach z inną kobietą

