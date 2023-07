Tak wyglądało wesele Anny i Roberta Lewandowskich. Mamy nagrania z przyjęcia

22 czerwca Anna i Robert Lewandowscy świętowali szóstą rocznicę ślubu! Dokładnie 22 czerwca 2013 roku Ania i Robert ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską. Uroczystość odbyła się w kościele św. Anny w Serocku, a wesele zostało zorganizowane w Trąbkach Nowych. Anna Lewandowska zachwycała wówczas swoim wyglądem w pięknej sukni od Macieja Zienia. Od tamtych wydarzeń minęło już sześć lat! Jak Ania i Robert świętowali kolejną rocznicę ślubu? Anna i Robert Lewandowscy świętują rocznicę ślubu w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy za pośrednictwem Instagrama pochwalili się, że szóstą rocznicę ślubu świętowali w Hiszpanii. Zakochani opublikowali w sieci romantyczne zdjęcie! 6. rocznica ślubu, 12 lat razem. Z tobą jestem najszczęśliwszym facetem na świecie - napisał Robert Lewandowski. Internauci ruszyli z gratulacjami. Zdjęcie pary skomentowały m.in. Marina i Paulina Krupińska. - ❤️❤️❤️❤️❤️ Jest co świętować- napisała Paulina Krupińska. - Gratulacje! Wszystkiego Dobrego Kochani❤️- gratulowała Marina. - Aniu i Robercie ! Wow to już 6 lat ! Kolejny raz śpiewam na Wasze 10- cio lecie ♥️- skomentowała Anna Karwan. Zobaczcie piękne zdjęcie Ani i Roberta Lewandowskich! Pamiętacie, jak wyglądali w dniu ślubu? Anna i Robert Lewandowscy świętują rocznicę ślubu Wyświetl ten post na Instagramie. 6️⃣th wedding anniversary, 1️⃣2️⃣ years together. With you @annalewandowskahpba I am the happiest man in the world❤️ Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Cze 22, 2019 o 12:17 PDT...