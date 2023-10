Anna Lewandowska zdecydowanie należy do grona najbardziej zapracowanych gwiazd w Polsce. Trenerka angażuje się w wiele projektów zawodowych, a jak się właśnie okazało, dziś, 24 maja 2023 roku, żona Roberta Lewandowskiego ma szczególne powody do świętowania i ma to związek właśnie z jednym z jej biznesów. Fani gratulują i życzą powodzenia w dalszej drodze!

Anna Lewandowska ma szczególne powody do świętowania

Anna Lewandowska - szczęśliwa żona Roberta Lewandowskiego i mama dwóch córeczek, Klary i Laury. Do tego trenerka, bizneswoman, a także popularna Influencerka - w końcu jej instagramowe konto śledzi ponad 5,2 mln internautów. O sukcesach gwiazdy można mówić sporo, ale Anna Lewandowska nigdy nie spoczywa na laurach, tylko dalej konsekwentnie dąży do wyznaczonych przez siebie celów. Teraz okazało się, że ma szczególne powody do świętowania.

Dokładnie trzy lata temu trenerka wystartowała ze swoim cateringiem dietetycznym, który podbił serca wielu Polaków - i nie tylko! Dziś, 24 maja 2023 roku Anna Lewandowska świętuje trzecie urodziny swojej marki i postanowiła pochwalić się tą radosną wiadomością w sieci.

- Dzisiaj świętujemy ???? @supermenu_by_anna_lewandowska właśnie kończy 3 lata! Kiedy to zleciało?! Pamiętam, jakby to było wczoraj, gdy wspólnie z moim teamem dyskutowaliśmy o tym, co powinno znaleźć się w naszym cateringu ???? Bo przecież tu chodzi o Wasze zdrowie, a jak wiadomo jesteś tym, co jesz - napisała Anna Lewandowska.

Pod nowym postem Anny Lewandowskiej pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów.

- Szok jak czas leci! Powodzenia na dalsze lata❤️ - Gratulacje ❤️ Wszystkiego najlepszego życzę dalszych sukcesów ❤️❤️ - Wszystkiego naj ???? oby tak smacznie było dalej ❤️ - Gratulujemy rocznicy ???????????????? i życzymy dalszych sukcesów ❤️❤️❤️ - Gratulacje???? wyglądasz pięknie ❤️ - piszą zachwyceni fani.

My również dołączmy się do gratulacji! Przypomnijmy, że ostatnio Anna Lewandowska świętowała również wielki sukces Roberta Lewandowskiego. Piłkarz razem ze swoją drużyną wywalczył tytuł mistrza Hiszpanii.