Anna Lewandowska ma powody do radości i świętowania! Trenerka podczas relacji na InstaStories opublikowała nagranie, w którym przekazała wspaniałe wieści. Kilka godzin przed meczem reprezentacji Polski z Ukrainą Anna Lewandowska zwróciła się do swoich fanów i pochwaliła się swoim szczęściem!

Anna Lewandowska pochwaliła się swoim szczęściem

Anna Lewandowska kilka dni temu przyleciała do Polski. Trenerka dzieli swoje życie między Polskę a Hiszpanię, gdzie na co dzień mieszka z mężem i dziećmi. Teraz całą rodziną odwiedzili Polskę, gdzie Robert Lewandowski razem z kolegami z reprezentacji przygotowują się do Euro 2024. Wielka sportowa impreza rozpocznie się już za kilka dni, a w miniony piątek nasza kadra rozegrała mecz towarzyski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Anna Lewandowska pojawiła się z teściową na meczu Polska-Ukraina i razem cieszyły się ze zwycięstwa Polaków. Okazuje się, że żona Roberta miała wczoraj jeszcze jeden powód do świętowania.

Anna Lewandowska przekazała wspaniałe wieści!

Anna Lewandowska TRICOLORS/East News

Przed meczem Polska - Ukraina Anna Lewandowska nagrała relację, w której pochwaliła się swoim szczęściem. Okazuje się, że w piątek trenerka świętowała ósme urodziny jednej ze swoich marek.

Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla mnie i dla moich pracowników bo wczoraj obchodziłam czwarte urodziny jednej z firm super menu a dzisiaj obchodzę ósme urodziny mojej firmy foodbyann i levan i chciałabym się podzielić z wami tą informacją ponieważ jestem tutaj z moimi pracownikami ogłosiła Anna Lewandowska.

Instagram @annalewandowska

Jak widać, Anna Lewandowska już od lat spełnia się nie tylko jako żona, mama i trenerka, ale świetnie radzi sobie jako bizneswoman. Gratulujemy!

