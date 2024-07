Karolina Korwin Piotrowska zaliczyła wpadkę w swojej najnowszej książce - "Sława". O co chodzi? Wszystko przez zdjęcie, które na swoim Instagramie pokazała Karolina Malinowska. Żona Oliviera Janiaka pochwaliła się przed fanami, że dziennikarka w swojej książce bardzo miło o niej napisała. Dalej jednak możemy zobaczyć, że Karolina Korwin Piotrowska postanowiła skrytykować gwiazdę TVP... Rozalię Mancewicz!

Reklama

Zobacz: Makijaż w stylu Marceliny Zawadzkiej

Karolina Korwin Piotrowska pomyliła w swojej książce dwie gwiazdy

W czym tkwi problem? Karolina Korwin Piotrowska napisała między innymi, że Rozalia Mancewicz jest słabą dziennikarką i gdyby nie Tomasz Kammel to w "Pytaniu na Śniadanie" zaliczałaby same wpadki. Otóż Karolinie Korwin Piotrowskiej najpewniej chodziło o Marcelinę Zawadzką, która w dodatku nie prowadzi "PnŚ" z Tomaszem Kammelem. Co dokładnie napisała dziennikarka?

Zobacz także

Piękna twarz #dobrejzmiany w TVP. Ma świetny wygląda, kamera ją lubi, ale dziennikarka z niej żadna, warsztat póki co kompletnie nie istnieje. Recytowanie kwestii wyuczonych jest dobre dla prezenterki, a nie dla kogoś, kto aspiruje do bycia dziennikarzem. Gdyby nie niezawodny Kammel w Pytaniu na śniadanie, zaliczałaby wpadkę za wpadką.

Karolina Korwin Piotrowska jeszcze nie zabrała głosu w tej sprawie, ale z pewnością niedługo to zrobi. Premiera książki 23 maja.

Zobacz: Co dalej po "Maglu towarzyskim"? Korwin Piotrowska zdradza swoje plany!

Karolina Korwin Piotrowska zaliczyła wpadkę w swojej książce.

Czy Karolina Korwin Piotrowska zabierze głos w tej sprawie? Marcelina Zawadzka i Rozalia Mancewicz są do siebie podobne ;) Poniżej zdjęcie Rozalii...

ons.pl

Reklama

A oto Marcelina Zawadzka.