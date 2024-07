1 z 5

Katarzyna Wołejnio pokazała biust na ściance w czasie Off Plus Camera w Krakowie! Celebryta znana jest z udziału w popularnym show TVN - "Żony Hollywood". To w nim opowiadała o swoich międzynarodowych znajomościach i luksusie w jakim żyje. Obecnie Katarzyna Wołejnio przebywa w Polsce, gdzie była gościem na festiwalu filmowym. Gwiazda chciała wzbudzić sensację w amerykańskim stylu swoją prześwitującą sukienką, w której pokazała ciut więcej niż by chciała. Seksowna siatka miała wyeksponować biust, ale przy okazji Wołejnio pokazała też sutek! I tak też pozowała na ściance! Ta kreacja z pewnością przejdzie do historii, ponieważ nie jest gustowna, a przede wszystkim sprawia dużo problemów. Proporcje sylwetki zaburzyły botki za kostkę. A Wam jak podoba się ta stylizacja?

