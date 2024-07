Alicja Węgorzewska to chyba najsłynniejsza polska diwa operowa. Gwiazda chętnie też flirtuje z telewizją i ma bardzo medialną osobowość, czego nie da się niestety powiedzieć o jej wyczuciu stylu. Węgorzewska regularnie zalicza wpadki na salonach, a jej stylizacje bardziej przypominają kostiumy. Przypomnijmy: Węgorzewska jak śnieżynka na imprezie

Niestety, wszystko wskazuje, że Alicja to przypadek niereformowalny. Wczoraj diwa pojawiła się na wernisażu Jagienki i Roberta Stefanowiczów. Okazja sugerowała raczej skromny strój, ale nie dla Węgorzewskiej. Alicja postawiła na skórzaną spódnicę i... no właśnie, jak nazwać "górę"? Przypomina to bluzkę ze stanikiem przyszytym na jej wierzchu. W zamierzeniu miała być Burleska, a wyszedł tani bazar. A wystarczyło wziąć przykład z młodszej koleżanki. Paulina Drażba postawiła na skromne szarości i wyglądała nie tylko stylowo, ale też stosownie do okazji.

Jak oceniacie look Alicji Węgorzewskiej?

