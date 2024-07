Alicja Węgorzewska to jedna z tych postaci w naszym show biznesie, która niestety, ale zalicza stylizacyjną wpadkę za wpadką. Tym razem znana śpiewaczka, której wokalnemu talentowi nie możemy nic zarzucić, pojawiła się wernisażu Jagienki i Roberta Stefanowicza w dziwnej stylizacji.

Pani Alicja wybrała na tę okazję dziwną bluzkę ozdobioną, tak jakby biustonoszem. Do tego torebka w fioletowym kolorze, dopasowana do bluzki, a na koniec długa, niby skórzana spódnica. Całość zniekształciła sylwetkę śpiewaczki i sprawiła, że wyglądała niezgrabnie i dziwnie. Wnosimy postulat by jakaś zdolna stylistka zajęła się wizerunkiem Pani Alicji. Jakieś chętne?

