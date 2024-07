Wczoraj na pokazie najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego zobaczyliśmy tłum gwiazd, wśród których znalazła się Dorota Deląg. Wylaszczona, stylowa i uśmiechnięta aktorka z pewnością chciała zaskoczyć swoją stylizacją i w zasadzie udało jej się.

Od kiedy gwiazda zrzuciła zbędne kilogramy coraz chętniej pojawia się na imprezach. Ostatnio chyba nie zdążyła skontaktować się ze stylistą i pod prześwitującą bluzkę założyła biały stanik. Nikogo nie powinien dziwić wybór Deląg - lepszy taki biustonosz niż żaden. Co by było gdyby aktorka przyszła bez stanika? Warto też dodać, że na żywo nie było widać wpadki Doroty, dopiero w błysku fleszy już tak.

A może według was taki look jest seksowny? Co o tym myślicie?

